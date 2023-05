Andora, posa di una nuova condotta idrica: interruzione della fornitura d’acqua in frazione Rollo

Andora. Stop temporaneo della fornitura idrica in frazione Rollo, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio. L’interruzione sarà necessaria per permettere la posa di una nuova condotta idrica sul sedime dell’ex-ferrovia fra Imperia e Diano Marina.

A comunicarlo è Rivieracqua che spiega: “L’intervento, compreso nel progetto Masterplan Acquedotto Roya, consentirà di superare, in via definitiva, le problematiche che da tempo affliggono la tubazione preesistente fra Imperia e Diano Marina che, per la sua vetustà (anni ’80 del secolo scorso), registra frequenti guasti ed interruzioni con conseguente interruzioni nella distribuzione dell’acqua (l’ultima questa mattina a causa di un danno ad una condotta dell’acquedotto del Rova 1 in prossimità di via San Lazzaro a Imperia, ndr). I lavori di realizzazione della nuova tubazione sono in corso da tempo e, in previsione del loro completamento, si rende necessario eseguire su quella esistente alcune predisposizioni indispensabili per il collegamento fra le due”.

“Nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 maggio – continuano – in viale Torino a Diano Marina, all’altezza dell’uscita della galleria dell’ex stazione ferroviaria, salvo che ricorrano condizioni meteorologiche avverse, sarà eseguito un delicato intervento per posizionare una serie di valvole, operazione che inizierà intorno alle ore 20,00 di giovedì per concludersi, con tutta probabilità, intorno alle ore 7,00 di venerdì. Per consentire tale lavoro si rende indispensabile interrompere il flusso idrico in arrivo da ponente”.

La distribuzione idrica dell’acquedotto sarà interrotta nelle seguenti zone e comuni: Comune di Imperia: Oneglia e parte di levante di Porto Maurizio a partire da McDonald’s; Comune di Diano Marina, Comune di Diano Castello, Comune di Diano S.Pietro, Comune di Diano Arentino, Comune di Cervo, Comune di San Bartolomeo al Mare, Comune di Villa Faraldi e Comune di Andora (solo per la frazione Rollo).

A conclusione dei lavori sarà riattivato il flusso in arrivo da ponente e, quindi, progressivamente, l’acqua tornerà in distribuzione alle utenze: “Non si può escludere, peraltro, che nella prima mattinata di venerdì 26 maggio alcune zone risultino ancora prive del servizio idropotabile; alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire”, precisano da Rivieracqua e poi concludono: “Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza, precisando trattarsi di intervento necessario ed urgente per migliorare la qualità del servizio idropotabile”.