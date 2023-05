Andora, nuova formula per la decima edizione di “Azzurro, Pesce d’autore”: il ricco programma che ci attende

Andora. Decima edizione e formula rinnovata per “Azzurro, Pesce d’autore”, in programma dal 19 al 21 maggio, nel porto turistico di Andora.

Il mare, che lambisce l’area del percorso di degustazione, a pochi passi dalle spiagge di sabbia di Andora, è protagonista di un itinerario di sapori locali, valorizzati con show cooking, laboratori, convegni animati da chef, pescatori e produttori.

Ad aprire gli show cooking sarà il vincitore della terza edizione di Masterchef Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista, giornalista e volto televisivo.

La manifestazione, che il comune di Andora ha affidato alla Pro Loco di Andora, punta decisamente alla valorizzazione della pesca tradizionale, allo street food tipico ligure, alle produzioni agricole e floricole. La sua mostra mercato raccoglie produttori locali e liguri, eccellenze legate al mare di ogni parte d’Italia, aziende selezionate di OLIO EVO e altre che portano ad Andora alcune tipicità italiane D.O.P.

L’apertura ufficiale è programmata per venerdì 19 maggio, alle ore 10.30. Come tradizione, sarà uno show cooking ad aprire la tre giorni. Alle ore 11.00, ai fornelli del Pala Azzurro, ci sarà Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista, vincitore della terza edizione di Master Chef, giornalista con rubrica fissa su La Stampa, giudice in importanti programmi televisivi. La sua cucina si basa su tre parole chiave: sostenibilità, salute e sapore. Ferrero darà il via ad un ricco programma di eventi e interpreterà lo spirito di “Azzurro Pesce d’autore” ovvero partire da ingredienti di qualità, stagionali e locali per arrivare a realizzare una cucina vera, buona e sana.

“La Pro Loco Andora ha lavorato molto sulla selezione degli espositori in modo che ‘Azzurro, Pesce d’autore’ fosse davvero rappresentativo dei sapori del territorio, valorizzasse le aziende e produttori locali che puntano tutto sulla qualità – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Oltre alle aziende locali, quest’anno, c’è stato anche un coinvolgimento degli chef e ristoranti del territorio. Le associazioni che operano sul porto, hanno organizzato anche un fitto calendario di esperienze che faranno salpare i visitatori verso il male anche verso il nostro entroterra. Importante il contributo di coloro che operano per la tutela dei sapori locali, attraverso la riproposizione di ricette e degustazioni”.

Ricchissimo il programma proposto al pubblico

“Ogni giorno, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, si svolgeranno momenti di approfondimento e incontri con queste realtà che hanno riscoperto produzioni antiche – spiega Anna Bianco, presidente della Pro Loco di Andora – Verrà dedicato spazio anche alle associazioni che valorizzano agricoltura e la pesca tradizionale. Ci saranno laboratori per adulti e bambini, fra cui quello di pesto al mortaio, che coinvolgerà direttamente il pubblico in simpatiche sfide a colpi di pestelloCon interviste ed incontri scopriremo le aziende del territorio e le sue eccellenze ritrovate”.

L’edizione 2023 sviluppa un titolo importante “Tradizioni nella rete”, per un ligure la rete è sinonimo di lavoro in mare per la pesca, lavoro a terra sui terrazzamenti per la raccolta delle olive, ma anche rete di contatti umani, sostegno reciproco, e network 2.0.

Dal 19 al 21 maggio, entrando nel porto di Andora il visitatore potrà scegliere 5 percorsi differenti. Il primo riguarda la mostra mercato che si aprirà con la “Piazza della Val Merula”: mercato del contadino che raccoglie i frutti dell’agricoltura locale, nel quale il padrone di casa è il basilico Genovese D.O.P., affiancato dall’olio EVO, e dai prodotti a base di “Cipolla Belendina” (presidio Slow food).

Subito in primo piano anche lo street food locale: la Confraternita dello Stoccafisso, il fritto misto dei pescatori di Andora e l’immancabile Pan fritto Benefico. Il percorso continua alla scoperta di colori e profumi vivaci “Il villaggio della Lavanda” che raccoglie importanti aziende produttrici dell’”Associazione Lavanda Riviera dei Fiori”. La mostra mercato prosegue con aree dedicate alla degustazione di pescato locale, piatti tipici della tradizione ligure come focaccia e panissa, il tutto accompagnato da eccellenti Vini LIGURI D.O.C. e Birrifici Artigianali che entrano nel palmares nazionale con i loro gusti decisi.

La seconda proposta vede la possibilità di vivere delle esperienze legate al mare e al territorio. Il programma prevede escursioni per scoprire i tesori della Val Merula, uscite in barca a vela, visite della costa nei pressi dell’Isola Gallinara, uscite con la marcia acquatica, lezioni di yoga in luoghi esclusivi e si potranno ammirare i magnifici video delle immersioni nei numerosi siti che il Mar Ligure offre. Spazio inoltre per i più piccoli con laboratori e trucca-bimbi legati al grande “amico blu” e una scuola di circo con laboratori di equilibrismo.

La terza offerta si concentra all’interno del Palazzurro, cuore culturale e gastronomico dell’evento. Nei tre giorni si vedrà un ricco programma di degustazioni, conferenze, show cooking e laboratori che coinvolgeranno i visitatori e tutti i loro sensi.

Nell’edizione 2023 “Azzurro pesce d’autore” vuole essere parte attiva di progetti sociali ed educativi che sono la quarta essenza della nostra proposta. Tra gli espositori si troveranno oggetti di artigianato frutto di un progetto di inclusione sociale dedicato a richiedenti asilo e persone in difficoltà, dove ognuno è libero di esprimere emozioni, paure e stati d’animo attraverso le proprie creazioni artistiche e di falegnameria. Questi ragazzi hanno realizzato il 1° Trofeo di Azzurro Pesce d’Autore dedicato alla gara di pesca.

“Andora perduta” sarà riscoperta attraverso una passeggiata dedicata ai malati di Parkinson dell’associazione “Prendiamoci per mano”. Inoltre ci sarà la proiezione delle foto di nove ragazzi vincitori del concorso coordinato dalla Casa del Consumatore di Andora.

Partner dell’inaugurazione sarà l’Istituto Alberghiero Giancardi, che con i propri studenti del corso di cucina, parteciperà attivamente alla preparazione del piatto proposto dallo chef Ferrero.

“Azzurro pesce d’autore” non si fermerà nel porto turistico, ma coinvolgerà per la prima volta il tessuto economico andorese, con il quinto progetto che prende il nome di “Fuoribordo”. Durante i 3 giorni di manifestazione i ristoranti aderenti saranno protagonisti nelle loro cucine e in show cooking all’interno del ricco programmna offerto nel Palazzurro. Piatti e menù dedicati all’evento delizieranno tutti i palati e saranno promossi attraverso materiale distribuito in Por

IL PROGRAMMA E TUTTE LE ESPERIENZE D’AUTORE FRA MARE E ENTROTERRA

Palazzurro

VENERDI’ 19 MAGGIO

Ore 9.15 “ANTEPRIMA AZZURRO” – “Nella maglia dell’obiettivo: relitti, pesci e siti di immersione” – Proiezione video immersioni a cura di SportDiving7 – fra gli ospiti gli amici del Camper Club La Granda

Ore 10.00 APERTURA SPAZI ESPOSITIVI

Ore 10.30 “INAUGURAZIONE AZZURRO PESCE D’AUTORE 2023”

Ore 11.00 Saluti: Mauro Demichelis sindaco di Andora, Fabrizio De Nicola presidente A.M.A. srl e autorità presenti

Ore 11.15 INCONTRO- SHOW COOKING -DEGUSTAZIONE “

ANDORA: DALLA TAVOLA CONTADINA A DESCO DEL RE”.

Con FEDERICO FRANCESCO FERRERO – VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 3° ED. – Medico nutrizionista e giornalista. Con la collaborazione degli studenti delle classi 4° e 5° Ist. Alberghiero Giancardi. Il vincitore di Master Chef ha pensato ad un piatto che raccogliesse esclusivamente prodotti locali e stagionali. La sua presenza ad Andora diventerà anche una lezione di cucine e alimentazione per i ragazzi della scuola alberghiera che collaboreranno con lui alla realizzazione del piatto

Master Chef Italia ha rappresentato un trampolino di lancio importante, per Federico Francesco Ferrero, dopo il quale sono seguite trasmissioni non meno popolari. Medico nutrizionista predilige ingredienti veri, di piccoli artigiani, e sapori freschi, immediati, ben bilanciati.

Ore 14.30 DEGUSTAZIONE – “Le acciughe nella rete – Acciugò”

Gelato di pane (senza glutine) con spuma di burro e acciuga.

A cura di Perlecò e Consorzio Lavanda Riviera dei Fiori.

Ore 15.30 DIMOSTRAZIONE – “Le acciughe nella rete – La salatura delle acciughe” – A cura del pescatore Pippo Giuffrida

Ore 16.30 PRESENTAZIONE PROGETTO “ITALIA DAL MARE”

“Una rete di esperienze – Il porto di Andora come porta di accesso al territorio”

Interverranno

Fabrizio De Nicola, Presidente A.M.A. srl

Giuseppe Nicotra, CEO&Founder di Italia dal Mare srl

Patrizia Nicotra, Direttore Operativo Italia dal Mare srl

Moderatrice Monica Napoletano

Ore 17.00 PRESENTAZIONE – “Una rete di informazioni – Tecnologie in porto: la Boa Ondametrica” – A cura di Arpal e A.M.A.srl

Ore 17.30 CONVERSAZIONI POETICHE – “Versi in rete – Mare e Amore”

Testi di Maria Luisa Alberico, Claudio Tordella e Fabio Cavallo

Voci narranti Amelia Conte e Pino Ronco

Presentate dalla Lega Navale sez. Andora

Ore 18.00 DEGUSTAZIONE – “La cipolla nella rete – Aperitivo con Cipolla Belendina – Presidio Slow Food”- A cura dei produttori locali

SABATO 20 MAGGIO

Ore 10.00 APERTURA SPAZI ESPOSITIVI

Ore 10.15 PRESENTAZIONE – “Sicurezza nella rete – APERTURA EVENTO IO NON RISCHIO AIB”

Ospite il Formatore Nazionale della campagna della Protezione Civile

Ore 10.30 DEGUSTAZIONE “Le imprese fanno rete – L’aperitivo di territorio” – Gelato di aglio nero di Vessalico in Vermouth Rebissu di Dolceacqua

A cura di Perlecò, Lavanda Riviera dei Fiori, Azienda Agricola Osvaldo Maffone e Azienda agricola Maixei.

Ore 11.30

“L’OLIVETO NELLA RETE” – STORIE DAL TERRITORIO

PRESENTAZIONE DELL’ AZIENDA AGRICOLA A MEO MODO” –

L’AZIENDA BIOLOGICA PIÙ PICCOLA D’ITALIA

Il produttore Angelo Taranto si racconta

Meo Modo è una piccola azienda agricola dell’entroterra di Andora, gestita da un uomo solo, ma con collaborazioni saltuarie di un papà appassionato e di amici forti e volenterosi.

Angelo Taranto da dieci anni coltiva ulivi e vigneti. E’ sommelier Ais e assaggiatore d’olio.

Non è nato in campagna, ma ha scelto di viverci e di lavorarci, dopo aver fatto tutt’altro per gran parte della sua vita

Intervista a cura di Monica Napoletano

Ore 12.00 SHOW COOKING “Fuoribordo – Tortino di Acciughe”

A cura del ristorante La Casa del Priore (Borgo Castello Andora)

Ore 14.30 SHOW COOKING – “Lo stocco in rete – Sua Maestà lo Stoccafisso” – A cura della Confraternita dello Stoccafisso Andora

Ore 15.30 LABORATORIO DIDATTICO E SHOW COOKING

“Dalla rete alla Padella” a cura dell’Associazione dei Comuni Antiche vie del Sale

In collaborazione con Ittiturismo Coop. Capo Mele.

Ospiti lo chef Renato Grasso e il pescatore Michele Cardarelli

il pescatore Michele Cardarelli e lo chef Renato Grasso in cooking show con “ il pesce al sale della Liguria”. laboratorio didattico, a cura dell’associazione dei Comuni delle antiche vie del sale, dedicato ai principi della cucina naturale. Evento in partnership con la Pro Loco di Andora, l’ittiturismo cooperativa Capo Mele e il pastificio Fratelli Porro – Pornassio . A tutti i partecipanti dell’evento una confezione brandizzata “Azzurro pesce d’autore” de il sale della Liguria, per cucinare senza grassi carne, pesce e verdure.

Ore 16.30 CONFERENZA FLAG-GAC Savonese

“TRA LE MAGLIE DELLA SCIABICA: IERI, OGGI…E DOMANI” – A cura del FLAG-GAC Savonese

Saluti istituzionali

Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG-GAC Savonese

Marco Campomenosi, Membro del Parlamento Europeo

Interventi

Mirvana Feletti, Regione Liguria

Luca Lanteri, Università degli studi di Genova

Augusto Comes, Confcooperative FedAgriPesca Liguria

Lorenzo Viviani, Biologo, Pescatore

Martina Angelini, Policy Advisor Gruppo ID Commissione Pesca

Ore 18.00 LABORATORIO DI PESTO AL MORTAIO

“Il basilico nella rete – A ritmo di pestello” ospiti Simone Peirano e la mascotte Super Basilico.

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 10.00 APERTURA SPAZI ESPOSITIVI

Ore 10.00 SHOW COOKING “Le mele nella rete – Riso Carnaroli con mele e lavanda”

A cura dell’Azienda Agricola Nava e Associazione Lavanda Riviera dei Fiori

Ore 10.30 SHOW COOKING “Fuoribordo – Trofie con Spada e pesto di pistacchi” – A cura del ristorante Brothers GJ (Parco delle Farfalle)

Ore 11.30 TAVOLA ROTONDA “IO NON RISCHIO – INCENDI BOSCHIVI”

“Il bosco intorno a noi, una risorsa o un problema?”

Ore 14.00 PREMIAZIONE

“Il pescato nella rete – Trofeo Pesce d’Autore”

Gara di pesca alla Traina costiera – Organizzata in collaborazione con Imperia Fishing Club, CNDiano Marina, CNAlassio, CNAndora

A seguire LABORATORIO DIDATTICO “Conosci questo pesce?”

A cura di Pieritalo Curtolo

Ore 15.00 INCONTRO CON PRODUTTORE e PRESENTAZIONI ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

“Le olive nella rete: Andora…Città dell’Olio”

Interverranno : Maria Teresa Nasi Assessore alla Cultura del Comune di Andora e Frantoio F.lli Morro.

Ore 15.30 PRESENTAZIONE dell’antica varietà ligure riscoperta

“La mela nella rete – La Mela Ciapeletta” – Intervengono Vivai Montina e Enzo Fassio

Moderatore Stefano Pezzini – Storia della riscoperta di una antica varietà di mela locale. Il nome deriva dalla dolcezza del frutto che lo rendeva particolarmente gradevole ai bambini. Conservata nel frutteto di un andorese, i vivai Montina l’hanno coltivata con successo e la presentano al pubblico..

Ore 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Scoglio il Capodoglio alla scoperta del Mediterraneo”

Ospite lo scrittore Davide Siri – Immagini e video in collaborazione con Acquario di Genova e Santuario Pelagos

46 Disegni a colori a piena pagina e 290 schede di animali opere di Davide Siri – Scoglio il Capodoglio alla scoperta del Mediterraneo è’ il racconto dell’ esperienza di vita di un grande cetaceo. Dalla nascita alla maturità, il più grande odontoceto del mare vivrà una molteplicità di esperienze e di straordinarie avventure che lo metteranno alla prova.E’ di grande attualità vista la presenza non più saltuaria ma stabile proprio di fronte alle nostre coste. Attraverso la sua genuina curiosità, lui ed il lettore si troveranno catapultati alla scoperta di un mondo celato e incredibile. Il protagonista dovrà misurarsi con creature sconosciute che attueranno le più bizzarre strategie di caccia e di difesa: sarà così costretto ad utilizzarle a sua volta per poter sopravvivere. Da ogni animale apprenderà qualcosa di utile e, conoscendo gli altri, scoprirà se stesso.Il nostro capodoglio è forte, energico, testardo ma dal grande cuore, umile e persuaso dall’idea di agire sempre per il bene comune ad ogni costo.

Ore 17.45 PRESENTAZIONE RACCOLTA DI FOTO E CONSEGNA DEL VIDEO ALLA COMUNITÀ

“Andora Originale, monti e mare…una cittadina tutta da rappresentare”

Premiazione dei 9 ragazzi che hanno scattato le foto selezionate

A cura della Casa del Consumatore Andora

Ore 18.00 PROIEZIONE VIDEO IMMERSIONI “ARRIVEDERCI AZZURRO”

“Nella maglia dell’obiettivo: relitti, pesci e siti di immersione” – A cura di SportDiving7

ESPERIENZE D’AUTORE

Escursioni fra mare e entroterra, laboratori per bambini

VENERDI’ 19 MAGGIO

Ore 9.30 LETTURA LIBRO “SCOGLIO STORIA DI UN CAPODOGLIO”

Palazzo Tagliaferro – Info Point Pesca Flag Gac Savonese – A cura della dott.ssa Patrizia Gallo

Ore 10.00 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 10.00 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara” – A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 10.00 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora

Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race

Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 11.15 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara”- A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora- Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Dalle 15.00 PASSEGGIATA “Alla ricerca dell’Andora Scomparsa”- Con l’Associazione Prendiamoci per Mano

Ore 18.00 USCITA DIMOSTRATIVA dalla spiaggia Bagni Porto- Marcia Acquatica Andora

A cura dell’associazione Longe Cote Ita asd

Dalle 15.30 alle 18.30 TRUCCA BIMBI E LABORATORI CREATIVI tema mare

Dalle ore 18 alle ore 19.30 MUSICA ON AIR

SABATO 20 MAGGIO

Ore 9.00 LEZIONE YOGA – Terrazza del Porto a cura dell’Insegnante Gabriele Zanatta

Ore 10.00 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 10.00 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara” – A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 10.00 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 11.15 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara” – A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

CIRCO INCERTO

LABORATORI DI EQUILIBRISMO PER BAMBINI

Dalle 15.00 CAMMINATA “Dal Porto a Colla Micheri”- A cura del Comune di Andora con Marian Mocanu- Per info 3474166068

Dalle 15.30 alle 18.30 TRUCCA BIMBI E LABORATORI CREATIVI tema mare

Dalle ore 18 alle ore 19.30 MUSICA ON AIR

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 8.00 GARA DI PESCA ALLA TRAINA COSTIERA

Ore 9.00 LEZIONE YOGA – Terrazza del Porto

Insegnante Gabriele Zanatta

Ore 10.00 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 10.00 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara” – A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 10.00 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora- Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONE in barca a vela di 1 ora circa “Sali a Bordo di una barca a vela” – A cura dell’A.S.D. Andora Match Race – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand o whatsApp 3486906495

Ore 11.15 ESCURSIONE con barca a motore “Il giro dell’isola Gallinara” – A cura dell’Associazione Sport Diving 7 – Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Ore 11.15 ESCURSIONI in barca a vela del Circolo Nautico Andora- Iscrizioni e prenotazione presso lo stand

Circo Incerto

LABORATORI DI EQUILIBRISMO PER BAMBINI

Dalle ore 14.00 ESPOSIZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE

Dalle 15.30 alle 18.30 TRUCCA BIMBI E LABORATORI CREATIVI tema mare

Dalle ore 18 alle ore 19.30 Musica on Air