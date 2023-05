Andora, l’8 ottobre le Frecce Tricolori: “Una settimana di eventi per l’Air Show”

Andora. Si svolgerà l’8 ottobre 2023 l’esibizione delle Frecce Tricolori ad Andora. La comunicazione ufficiale è arrivata al sindaco Mauro Demichelis dall’Aero Club Italia.

“Ringraziamo lo Stato Maggiore dell’Aeronautica e la PAN per la concessione della nuova data, dopo il doveroso annullamento dell’esibizione programmata a maggio, in memoria del Capitano Alessio Ghersi – ha dichiarato il Primo cittadino di Andora – Siamo al lavoro con l’Aero Club e l’Aeronautica Militare per definire il nuovo programma dell’esibizione, che sarà unica in Liguria; una preziosa opportunità per accogliere ad Andora migliaia di turisti ed appassionati della Pattuglia Acrobatica Italiana. Realizzeremo un programma di eventi che si svilupperà in tutta la settimana antecedente l’Air Show e che onori il Centenario dell’Aeronautica Militare raccontando la straordinaria eccellenza delle Frecce Tricolori.”

L’Amministrazione ha ufficializzato anche la nuova data della cerimonia di scoprimento del Monumento dedicato al compianto Capitano Andrea Gastaldi, nel parco degli Aviatori di Andora. Una deriva messa a disposizione dell’Aeronautica Militare che diverrà anche il simbolo del particolare legame che Andora ha con la A.M. essendo sede del Distaccamento Arma Aeronautica di Capo Mele e della 115ª Pattuglia Radar Remota.

“Lo scoprimento avverrà domenica 11 giugno – annuncia Demichelis – Si tratta di un progetto portato a compimento con la collaborazione dell’Associazione Arma Aeronautica di Andora e che riconosce all’Aeronautica Militare l’importante ruolo avuto, negli ultimi settanta anni, ad Andora, il pieno spirito collaborativo dimostrato alla comunità e la grande stima per l’operato realizzato quotidianamente a servizio della sicurezza nazionale”.

Nei prossimi giorni verrà presentato il programma dettagliato della cerimonia che avverrà alla presenza di Autorità civili, religiose, militari e dei familiari del Capitano Gastaldi.