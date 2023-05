Andora, guasto ad una tubatura di via Piangrande: entroterra senz’acqua

Agg. ore 12:15. È stata ripristinata la fornitura dell’acqua in tutto l’entroterra, ad eccezione di alcune parti di via Piangrande dove l’intervento di Rivieracqua continuerà nelle prossime ore. “Si invitano i cittadini ad un uso responsabile dell’acqua fino al termine definitivo delle operazioni”, dicono dal Comune.

Andora. Disagi in queste ore per alcuni residenti che si sono trovati con i rubinetti a secco, a causa di un guasto ad una conduttura.

Nel dettaglio, fanno sapere dal Comune, “la rottura ha interessato una tubazione di via Piangrande, per questo è stata sospesa la fornitura dell’acqua nella zona dell’entroterra, dalla rotonda dell’autostrada in su”.

Sollecitata dal Comune, Rivieracqua sta intervenendo: “La fornitura – annunciano – sarà ripristinata in mattinata”.