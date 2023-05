Andora, consegnati i primi computer agli studenti universitari meritevoli

Andora. Nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, è iniziata la consegna dei primi computer nell’ambito del bando promosso dall’Amministrazione del Sindaco Mauro Demichelis con l’obiettivo di contrastare il divario digitale.

Tra i 10 premiati secondo la graduatoria di merito (redatta sulla base della media dei voti e dei crediti universitari conseguiti), una menzione particolare va ai primi tre classificati che sono Veronica Caprarella, Eleonora Galleano e Irene Galleano. La consegna, coordinata dal delegato alle Politiche Giovanili Daniele Martino, proseguirà nel pomeriggio di domani giovedì 18 maggio.

“Penso che possa fare molto piacere ai ragazzi ricevere questi dispositivi utili per affrontare le attività accademiche a distanza o a rotazione – dichiara il Consigliere Daniele Martino – Ringrazio il sindaco Mauro Demichelis per avere creduto da subito in questo mio progetto, l’Assessore Fabio Nicolini per avere reperito le risorse necessarie e le professionalità dell’Ente nelle persone di Mattia Poggio, Monica Napoletano, Claudia Paparella e Nadia Caruso per la loro competenza nella fase istruttoria.”

“Nel contesto attuale, per i nostri ragazzi si è resa più evidente la necessità di mezzi adeguati agli impegni da remoto o a rotazione, nell’intento di continuare a fruire appieno dell’insegnamento e della formazione – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – È nostra volontà cercare di dare eguali opportunità a tutti e coadiuvare l’importante sforzo fatto dai giovani e dalle loro famiglie in questo particolare periodo.”

Oltre al portatile, ai ragazzi sono stati consegnati un mouse, una unità di memoria esterna e uno zaino contenitore. Non si tratta dell’unica iniziativa promossa dal Presidente del Consiglio comunale a favore degli studenti. In vista del prossimo Esame di Maturità, infatti, l’Amministrazione comunale di Andora promuove un corso gratuito di preparazione, per gli studenti del quinto anno delle Superiori.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Daniele Martino, che è professore di liceo, terrà due incontri nei giorni di Sabato 20 Maggio e Sabato 10 Giugno, entrambi alle ore 10.00 a Palazzo Tagliaferro; nel primo, si tratterà della preparazione alla prima prova scritta, con uno sguardo di insieme sulle varie di tipologie di tema e una attenta analisi delle modalità per un svolgimento efficace della prova; nel secondo, sarà affrontato il colloquio finale, con una particolare attenzione alla scansione dei tempi e alla chiarezza ed espressività dell’esposizione orale.

“La Maturità è da sempre un momento molto intenso e partecipato dagli studenti, che la complessa situazione degli ultimi anni scolastici contribuisce a rendere ancora più atteso – dichiara il Presidente Daniele Martino – Lo scopo di questi due incontri è concentrare i ragazzi su come la loro preparazione e le loro abilità possano essere espresse al meglio durante il tema e il colloquio orale, in modo che l’esame non sia visto come un percorso a ostacoli ma come il coronamento di una esperienza di studio e di vita scolastica”.