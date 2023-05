Ancora soddisfazioni per il Karate Club Savona: 9 le medaglie conquistate all’Open del Veneto

Savona. Il Karate Club Savona protagonista a Padova, dove si è svolto lo scorso weekend l’Open del Veneto di Karate, quarta tappa delle gare valide per il ranking Nazionale 2023. Da tutta Italia sono arrivati i migliori atleti: 199 società che hanno iscritto 968 partecipanti nelle varie categorie.

La società savonese è tornata in Liguria con 9 medaglie, piazzandosi quinta su 199 squadre nella classifica generale che tiene conto sia del Kata che del Kumite, risultato ancora più prestigioso se si considera che il Kcs compete solo nel Kumite.

Splendida medaglia d’oro per Noemi De Rosa (Senior femminile 55 kg), mentre conquistano la medaglia d’argento cedendo solo nella finalissima Roberta Musso (Cadetti femminile 61 kg), Maya Marenco (Esordienti femminile 52 kg), Vittoria Galati (Esordienti femminile 47 kg) e Giacomo Ferraris (Esordienti Maschile 40 kg).

Medaglie di bronzo per Paola Giordani (Junior femminile 66 kg), Andrea Odello (Junior maschile 61 kg), Daniele Testa (Cadetti maschile +70 kg), Arianna Campo (Esordienti femminile 42 kg). Piazzamenti anche per Giorgia Brignone (Junior femminile 48kg), Elia Sergi (Junior maschile 68 kg), Jacopo Genta (Cadetti maschile 57 kg).

La delegazione è stata seguita in Veneto dai Tecnici Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia.

La squadra agonisti capitanata dai Tecnici Fiorenzo Zucconi, Franco Quaglia, Massimo Fassio e Raffaella Carlini preparerà ora con grande attenzione i campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Ostia ad inizio giugno e la terza tappa della Coppa del Mondo giovanile che si svolgerà in Croazia a fine giugno per cercare di dare continuità ai grandi risultati ottenuti nelle prime due tappe svolte negli Emirati Arabi a febbraio e in Spagna ad aprile.