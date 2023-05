Savona. Anche il comune di Savona a Torino a “La città dei diritti”, al fianco delle famiglie omogenitoriali. A raccontare la giornata ai microfoni di IVG, l’assessore savonese Gabriella Branca, presente all’evento in rappresentanza dell’amministrazione guidata da Marco Russo.

“Le città per i diritti è stata un’ occasione straordinaria di confronto fra amministratori per chiedere al legislatore di colmare un vuoto normativo ormai insopportabile, – ha affermato. – Contro ogni forma di discriminazione, per tutelare i diritti di tutte le famiglie. Perché non possono esistere nel nostro paese famiglie senza diritti”.

All’iniziativa sono intervenuti i Sindaci delle città metropolitane come Roberto Gualtieri, Stefano Lo Russo, Giuseppe Sala, Gaetano Manfredi, Antonio Decaro,Matteo Lepore, Dario Nardella oltre ai tantissimi Sindaci ed amministratori che hanno riempito lo storico Teatro Carignano di fasce tricolori, arrivando da ogni parte d’Italia.

Hanno poi portato un loro contribuito, fra gli altri, Gustavo Zagrebelsky, Vladimir Luxuria, Luciana Litizzetto, Vincenzo Mirri, Francesca Vecchioni, Alessia Crocini, Francesca Pascale e Paola Turci.

“A causa del mancato intervento del legislatore – ha proseguito Branca – tutte le responsabilità ricadono sui sindaci, essendo i Comuni enti di prossimità per il cittadino. Sono proprio i sindaci a doversi far carico della tutela delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali, andando a colmare una discriminazione che non ha motivo di esistere. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà anche l’Italia ad adeguarsi, al pari degli altri paesi, sul tema essenziale di tutelare i diritti civili e sociali di tutte le persone, tra cui i minori, in applicazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale”.

E sulla giornata, Branca ha poi fornito una riflessione personale: “Giornata molto importante per me ieri a Torino nel vedere la platea e tutti i palchi del teatro Carignano stracolmi di sindache, sindaci, amministratori e amministratrici e oltre 300 fasce tricolore per affermare che occorre tutelare i diritti di tutte e tutti. Poiché il Parlamento si sottrae alla impellente necessità di predisporre una legislazione che elimini le discriminazioni in atto, sono i Sindaci ad assumersi la responsabilità e l’onere di difendere la pari dignità delle persone e di garantirne i diritti civili e sociali”.

“Purtroppo stiamo assistendo ad una vera regressione nei confronti delle persone LGBTQ+ ed esistono invece delle domande di urgente tutela da parte delle famiglie. E’ necessario agire nell’interesse di tutte le cittadine e i cittadini per chiedere al Parlamento di modificare le norme che risultano superate dalla realtà: c’è una solo famiglia, un nodo in cui si cresce e si sviluppa l’amore, la comprensione, l’affetto, la vita insomma, senza distinzione alcuna e senza necessità di formule per definire ciò che è appunto solamente famiglia”, ha concluso l’assessore savonese.