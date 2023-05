Amichevole benefica tra Carcarese e Savona: il ricavato a Brayan, bimbo affetto da leucemia

Carcare. Carcarese e Savona Fbc in campo per Brayan, bimbo di sette anni che da quando ne aveva due combatte con la leucemia.

La società biancorossa è venuta a conoscenza della sua storia questo inverno, grazie ai suoi all’ex giocatore Tommaso Manti e allo Spiderman savonese Mattia Villardita che sono andati a trovarlo in ospedale a Torino e subito si è attivata per cercare di regalargli un sorriso. A Brayan è stata inviata la maglia autografata dai giocatori della prima squadra, che lui in videochiamata aveva visto giocare al Corrent e si era subito appassionato. Ma non solo, oltre alla maglietta, i bambini del settore giovanile biancorosso, attraverso un video, lo hanno invitato a Carcare per giocare insieme.

Brayan ha ricevuto con grande sorpresa ed emozione questi regali, ma la Carcarese voleva fare di più. E così è nata l’idea di organizzare un’amichevole benefica. Un’idea che è subito piaciuta ad Ermanno Frumento, mister del Savona, che ha deciso di coinvolgere anche il club biancoblu in questa iniziativa.

Scopo della raccolta fondi è finanziare la sua vacanza in Liguria, un grande sogno di Brayan che le due società vogliono realizzare. Fortunatamente, infatti, gli ultimi esami hanno avuto esiti positivi e il bimbo, originario del Piemonte, ora può finalmente godersi la sua infanzia dopo anni vissuti su un letto d’ospedale.

E quale occasione migliore, se non questa amichevole benefica, per ricordare Pino Piacenza, figura che ha sempre fatto tanto per i giovani e lo sport. La Carcarese infatti ha deciso di dedicare la partita all’insegnante ed ex assessore del Comune di Carcare, nonché grande tifoso biancorosso scomparso alcuni anni fa.

L’amichevole “Insieme per Brayan – Memorial Pino Piacenza” si terrà sabato 13 maggio al Candido Corrent di Carcare, alle ore 18:00. Prima dell’incontro in campo anche il settore giovanile biancorosso.

Grande “ospite” della manifestazione anche la Coppa Italia vinta domenica dalla prima squadra della Carcarese che milita nel campionato di Promozione.

“Sarà una grande festa – dicono dalla società valbormidese – Siamo lieti che il Savona abbia accettato il nostro invito e fin da subito dimostrato grande vicinanza alla causa. Siamo sicuri che i tifosi non mancheranno a questo appuntamento importante che ci permetterà di ricordare una persona speciale quale era Pino e realizzare il sogno del piccolo Brayan, per noi un vero guerriero ed un esempio di vita che con la sua forza e il suo coraggio, nonostante la giovanissima età, ci insegna a non arrenderci mai”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso sarà ad offerta libera, minino € 5,00.