Amichevole benefica Carcare-Savona: raccolti 1200 euro per Brayan, bimbo affetto da leucemia

Carcare. Una giornata di sport, di festa e soprattutto di solidarietà: è stato tutto questo il Memorial Pino Piacenza andato in scena ieri (13 maggio) al Candido Corrent di Carcare. A sfidarsi Carcarese e Savona che sono scese in campo per ricordare l’insegnate ed assessore carcarese scomparso alcuni anni fa e raccogliere fondi per regalare una vacanza in Liguria a Brayan, bimbo torinese di sette anni che da tempo combatte con la leucemia.

La malattia, scoperta quando aveva appena due anni, lo ha costretto a trascorrere la maggior parte della sua infanzia in ospedale, ma fortunatamente gli ultimi esami hanno dato esiti positivi e Brayan, seppur con tutte le accortezze e le difficoltà del caso, è potuto tornare a vivere come ogni bambino dovrebbe. Ed ora sogna di poter fare una vacanza insieme alla sua famiglia in Liguria, terra di due sue grandi amici: lo Spiderman savonese Mattia Villardita e Tommaso Manti, ex giocatore biancorosso.

È proprio grazie a lui che Brayan e la Carcarese si sono conosciuti: il piccolo ha assistito in videochiamata ad alcune partite della prima squadra e si è subito appassionato ai colori biancorossi. Il club ha così deciso di regalargli una maglia autografata dai giocatori e i bimbi del settore giovanile lo hanno invitato a Carcare per giocare insieme. E ieri finalmente l’incontro. Brayan è arrivato a Carcare, dove ha potuto conoscere i bambini biancorossi che hanno giocato un’amichevole in famiglia prima della gara tra le prime squadre della Carcarese e del Savona. A battere il calcio d’inizio del match lo stesso Brayan, applaudito da pubblico e giocatori.

Il piccolo si è poi spostato in panchina, al fianco dei suoi idoli, dove ha assistito alla partita (terminata 3-2 per i padroni di casa: in rete per i locali Basso che ha realizzato una doppia e Briano, per gli ospiti Bruzzone e Beani) e si è divertito a giocare con il pallone. Il suo sorriso ha riempito il cuore di tutti i presenti, la sua una simpatia travolgente. Al termine dell’evento, Brayan ci ha svelato in un’intervista che il suo sogno è diventare, da grande, un calciatore della Carcarese.

Ma prima che cresca, c’è un altro desiderio da realizzare: trascorrere una vacanza in Liguria. E grazie alle donazioni di ieri e a quelle che arriveranno, sarà sicuramente possibile. L’evento, infatti, ha permesso di raccogliere 1200 euro: tanti coloro che hanno deciso di dare il loro contributo, sia chi ha assistito alla partita, sia chi – essendo impossibilitato a venire al Corrent – ha deciso di fare una donazione attraverso un bonifico bancario. Inoltre nella giornata di oggi si svolgerà al Proncii Pub un torneo di cirulla in ricordo di Riccardo Zizzini: la quota d’iscrizione ad offerta libera sarà devoluta interamente alla causa.

“Siamo molto soddisfatti – commentano dalla Carcarese – è stata una bellissima giornata. Vedere Brayan così felice ci ha fatto capire che siamo riusciti nel nostro intento. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, tra cui la Pallavolo Carcare. Un ringraziamento anche all’arbitro Nicolò Zunino e ovviamente ai genitori di Brayan, anche loro una vera forza della natura. Un grande grazie va anche a Tommaso Manti, che ha reso possibile tutto questo. Grazie alla somma raccolta, la famiglia, quest’estate, potrà godersi una bella e meritata vacanza in Liguria, ora non resta che decidere la destinazione”.

“Crediamo – aggiungono dal club – che non potesse esserci modo migliore per ricordare Pino Piacenza, carcarese che ha fatto tanto per lo sport e per i giovani e siamo sicuri che anche lui, così come la moglie Rosanna presente ieri al Corrent, da lassù si sia unito all’applauso per questo bimbo: un grande esempio di come non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà, ma crederci e lottare. Brayan è un grande appassionato di supereroi, di solito siamo abituati a vederli in tv, nei film o nei fumetti, mentre noi ieri abbiamo avuto la possibilità di conoscerne uno dal vivo. Grazie Brayan, ti riaspettiamo presto al Corrent!”.