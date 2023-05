Altare si mobilita contro la chiusura di via 25 Aprile: venerdì la manifestazione in piazza

Altare. Dopo la manifestazione dello scorso 28 ottobre, a distanza di oltre sette mesi dalla chiusura della strada principale del paese, Altare organizza un’altra mobilitazione. L’appuntamento è venerdì 12 maggio alle ore 10:30 in piazza Vittorio Veneto e in via XXV Aprile.

“La data – spiega Rita Scotti, consigliere comunale indipendente e promotrice della manifestazione – è stata scelta come conseguenza di questa ulteriore chiusura della Galleria Fugona, che penalizza ulteriormente gli altaresi mandando in tilt il traffico: autisti di mezzi pesanti che sbagliano strada e si trovano ad eseguire pericolose manovre in centro al paese, perché non sono a conoscenza della deviazione in via XXV Aprile – causa ex Savam – che peraltro dura ormai da oltre 7 mesi, senza un imminente avvio dei lavori per la messa in sicurezza che consentirebbe la riapertura della strada”. Con la chiusura della galleria sulla Sp29, infatti, i mezzi sono obbligati a passare in centro paese e poi prendere la Sp5 per proseguire in direzione Valbormida.

“Abbiamo bisogno di fare sentire la nostra voce – sottolinea Scotti – tutti gli enti coinvolti non possono ignorare la popolazione. Altare ne ha abbastanza, il problema ex Savam va risolto e in fretta”.