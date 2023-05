Altare. Altare in lutto per la scomparsa di Lorenzo Bazzano. E’ stato per decenni milite della Croce Bianca del paese valbormidese.

Cordoglio dalla Pubblica Assistenza per la “perdita del caro ed amato milite. Con lui se ne va una pluridecennale colonna della nostra associazione, più volte membro del Direttivo, autista”.

I funerali si terranno lunedì 29 presso la chiesa parrocchiale di Altare. “Ciao, ‘BB’, fai buon viaggio!”, concludono dalla Croce Bianca.