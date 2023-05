Alluvioni e prevenzione: in arrivo il nuovo Piano di protezione civile di Albenga

Albenga. Faenza sott’acqua, dopo l’esondazione del fiume Lamone: immagini devastanti e la mente degli ingauni va subito al 1994, quando il fiume Centa invase la città di Albenga, mettendo in ginocchio un’intera comunità. Albenga colpita al cuore non dimentica e scatta immediata la “vicinanza” del primo cittadino verso i cittadini dell’Emilia Romagna colpiti in queste ore dal dramma dell’alluvione.

E ci sono empatia e preoccupazione nelle parole del sindaco Riccardo Tomatis: “Esprimo vicinanza e solidarietà verso la popolazione che in queste ore sta soffrendo per un evento drammatico”. Ma c’è anche preoccupazione “perché per quanto si adottino misure di prevenzione, fenomeni di questa entità sono difficili da gestire”.

Esiste quindi una sensibilità verso le tematiche di protezione civile e prevenzione ed è in quest’ottica che “l’amministrazione comunale sta implementando e sviluppando un aggiornamento del piano comunale di protezione civile, che in casi come questo, diventa uno strumento capace di evitare danni alle persone”.

Entra nel dettaglio il consigliere comunale con delega alla protezione civile Mirco Secco: “Mi unisco al messaggio di solidarietà del sindaco e di tutta l’amministrazione. Purtroppo anche noi viviamo in un territorio fragile ad alto rischio di dissesto idrogeologico e alluvioni. Credo che si debba sempre più porre l’attenzione su queste tematiche. In questi anni abbiamo assistito, infatti, a un vero e proprio cambiamento climatico che vede periodi di siccità alternati a forti precipitazioni che spesso, nel giro di poche ore, possono arrecare gravi danni a cose e persone”.

“Come amministrazione abbiamo affidato incarico ad Alessandro Scarpati e a Marta Pirovano al fine di predisporre un nuovo piano di protezione civile che terrà conto delle nuove normative e dei cambiamenti climatici che hanno reso necessario cambiare le modalità di intervento e rendere sempre più tempestiva l’attivazione delle procedure di emergenza. Ovviamente ci avvarremo della nuova tecnologia importantissima sia nella fase di monitoraggio, pensiamo ai nuovi idrometri collegati in rete che permettono di monitorare il livello di acqua presente in rii e canali e i pluviometri che misurano in modo preciso e su tutto il territorio la quantità di pioggia caduta, sia nella fase di intervento e messa in sicurezza del territorio, pensiamo alle nuove barriere a protezione del centro storico che abbiamo già a disposizione grazie al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) tramite il progetto Proterina-3 Évolution che ha visto come capofila la Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) e molto altro”, conclude Secco.

In caso di allarme per avvisare i cittadini del comune di Albenga esistono alcuni canali attivi: la pagina Facebook del Comune, i social, un servizio di newsletter (con invio di mail ai cittadini che si sono iscritti alla recente iniziativa), un servizio di messaggistica e l’App comunale.