Liguria. Le squadre di protezione civile attrezzate di colonna mobile, partite ieri dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia e dirette in Emilia Romagna, stanno effettuando, questa mattina, sopralluoghi sul posto nella zona di Imola per poi iniziare ad operare.

Le 10 squadre, per un totale di 60 operatori, hanno in dotazione anche con un’idrovora da 9 mila litri, utile a realizzare interventi di messa in sicurezza della popolazione e ad attuare le prime misure di risoluzione delle criticità.

“Gli operatori – spiegavano ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – sono partiti alla volta di Imola per offrire un supporto in questo momento così difficile e siamo pronti per offrire tutto l’aiuto possibile finché sarà necessario farlo. La protezione civile regionale è in stretto contatto con l’Emilia Romagna e il dipartimento nazionale per seguire l’evolversi dell’emergenza”.