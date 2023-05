Alluvione Emilia Romagna, la Liguria si mette a disposizione: protezione civile pronta a partire

Liguria. Già nelle scorse settimane, la Liguria aveva dimostrato solidarietà e vicinanza all’Emilia Romagna dopo l’emergenza maltempo. Ed ora non si tira indietro, la protezione civile è pronta a tornare nella vicina regione per dare il suo contributo e aiutare. La forte pioggia di questi giorni, infatti, ha causato vittime, dispersi e migliaia di persone evacuate.

Sono esondati almeno 14 fiumi, le strade sono impraticabili, le case sommerse e l’appello è di non percorrere il tratto romagnolo della A14.

“Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione − affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone– Siamo in costante contatto con il presidente Bonaccini e la sua struttura della Protezione civile. Esprimiamo solidarietà agli amici emiliani e vicinanza in particolare alle famiglie delle vittime e a tutte le persone che sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case. La nostra Colonna Mobile regionale della Protezione civile è rientrata venerdì scorso e, riorganizzata, è di nuovo pronta a partire, in caso di necessità“.