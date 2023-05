Alluvione Emilia Romagna, Italexit Liguria consegna alimenti e beni di prima necessità all’hub di Cesena

Liguria. Si è conclusa nella giornata di ieri (28 maggio) la raccolta alimentare regionale per gli alluvionati dell’Emilia – Romagna organizzata da Italexit per l’Italia – Liguria, che ha visto il Coordinatore Regionale Fabio Montorro e il Responsabile Organizzativo Regionale Ilario Chiera, insieme al Coordinamento Provinciale di La Spezia, consegnare il raccolto di due furgoni, di cui uno con appendice, all’Hub di smistamento di Cesena.

L’iniziativa è stata proposta dal Responsabile Org. della provincia di Savona Denise Fadda, iniziativa accolta con interesse da parte del Coordinamento Regionale che in soli due giorni e mezzo ha avviato la macchina organizzativa a livello regionale con la collaborazione dell’accademia Nedi di Cesena che ha fatto da collegamento con l’Hub di smistamento gestito dalla Protezione Civile.

“Molti i volontari che si sono prestati per l’iniziativa e svariati i punti di raccolta in tutta la regione sono stati attivati – dichiara Montorro – è stata una settimana estremamente intensa e faticosa, ma l’abbiamo fatto con grande piacere. Il nostro pensiero sta nel fatto che non si può definire uno Stato tale se non interviene con forza in queste disgrazie, lo stop alle tasse è un intervento ridicolo, le attività che hanno perso tutto a fine anno forse, e ribadisco forse, avranno recuperato una minima parte di quello che hanno perso. Come può pensare il Governo che a fine anno queste persone possano ritornare a pagare le tasse? Piuttosto che metta mano al portafoglio facendo in modo che le aziende possano ripartire con tutto il necessario per lavorare a fondo perduto. Ma sappiamo bene che il nostro Governo è troppo impegnato a seguire guerre che non ci appartengono e ad esaudire il volere dell’UE”.