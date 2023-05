Alluvione Emilia Romagna, anche il savonese Elias a soccorrere gli sfollati: “Qui la devastazione ma anche la consolazione di essere vivi”

Savona/Emilia Romagna. Anche un ragazzo savonese tra i volontari della Croce Rossa partiti in questi giorni per aiutare le persone colpite dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna e ha causato anche diverse vittime (13 quelle accertate al momento). Si tratta di Elias Pau, 34enne di Savona, con un’esperienza di ormai 10 anni nella Croce Rossa, nei primi anni tra Savona e Vado, poi più stabilmente a Stella. Nel suo curriculum da volontario anche l’Opsa, la specializzazione nel salvataggio in acqua.

“Sono arrivato martedì insieme ad altri quattro volontari del ponente ligure, di Ceriale e Diano Marina – racconta ai microfoni di IVG.it Elias, grazie alla linea telefonica che ha ripreso a funzionare -. La partenza intorno alle 23,30, l’arrivo alle 4,30 a Forlì. Una volta scesi dalla macchina ci siamo subito rimboccati le maniche e siamo stati impegnati dalle 5 all’ora di pranzo, per poi proseguire per il resto del pomeriggio”.

Di cosa c’era bisogno in quel momento? “Ci siamo occupati di aiutare le persone sfollate a uscire di casa – risponde -. I piani terra delle case sono stati completamente invasi dall’acqua, una situazione davvero impressionante. Il livello dell’acqua è arrivata anche a toccare un metro e mezzo di altezza. Fino ad ora abbiamo soccorso circa una cinquantina di persone che avevano la necessità di essere messe in salvo, le abbiamo caricate sul gommone e le abbiamo accompagnate nel palazzetto dello sport che è stato allestito per accogliere gli sfollati, si parla per ora di circa 13mila persone”.

Oltre ai dispositivi di sicurezza individuali del Comitato della Croce Rossa ligure che includono idro-costumi stagni per affrontare le acque, caschetti, corde da lancio e giubbini galleggianti, sono stati portati sul posto dalla Liguria anche gommoni in grado di accogliere fino a 9 persone e un fuoristrada per il trasporto del materiale vario utile per il soccorso.

“In tutta Italia i nostri volontari sono stati i primi a intervenire in Emilia Romagna insieme a quelli provenienti dal Lazio – afferma Giuseppe Crispo, referente regionale OPSA -. Noi siamo stati pronti a intervenire appena è arrivata la richiesta nazionale, con volontari specializzati per il soccorso in acqua: personale con preparazione sia sanitaria che tecnica. Un ringraziamento speciale ai nostri ragazzi che manifestano sempre grande spirito di squadra e disponibilità. Un ringraziamento anche a tutta la ‘macchina’ regionale che sta permettendo questo grande aiuto”.

Tornando a Elias, nella sua voce si percepisce l’entusiasmo di aiutare, ma nei suoi occhi un’immagine è rimasta impressa: “L’evento peggiore di questa ondata di maltempo è avvenuto martedì sera intorno alle 20,30 – prosegue nel suo racconto -. Ricordo che nella nottata siamo intervenuti per aiutare una famiglia: erano una mamma con tre figli, una gatta con i cuccioli e un cane. Una volta arrivato con il mio gruppo sono rimasto impressionato dalla visione della cucina, la tavola era ancora apparecchiata, avevano appena finito di cenare quando è arrivato l’alluvione che ha allagato tutto, poi l’allarme per fuggire e salvarsi”.

Tra le persone soccorse anche un’anziana di 90 anni: “L’abbiamo portata sul gommone e ci ha raccontato che in tutta la sua vita non ha mai visto nulla del genere – prosegue -. A colpirmi anche lo spirito di queste persone: qui c’è chi piange, chi si dispera di aver perso tutto ma nella maggior parte dei casi ho notato una reazione forte, la consolazione, nonostante tutto, di essere ancora vivi“.

I volontari come Elias si sono occupati anche di distribuire con i gommoni del comitato regionale ligure della Croce Rossa gli alimenti alle famiglie che abitano ai piani alti. “Nei prossimi giorni arriveranno altri volontari, anche delle altre associazioni mobilitate, che si occuperanno di un’altra fase, quella della pulizia dal fango per cercare di risollevare il territorio romagnolo pesantemente colpito, sperando che non arrivino altri fenomeni piovosi come quelli scorsi” conclude Elias, prima di tornare ad aiutare gli altri.