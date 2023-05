Alloisio e Dabbono concludono il tour europeo con un concerto a Varazze il 1 giugno

Varazze. Si concluderà a Varazze il tour europeo di Gian Piero Alloisio ed Emanuele Dabbono. Giovedì 1 giugno nel Teatro Don Bosco Varazze, con inizio alle ore 21 e la partecipazione del Gruppo Palcoscenicodanza, i due artisti presenteranno “Chi eravamo non ce lo potranno mai rubare”, concerto dedicato al partigiano Pasquale “Ivan” Cinefra. Ingresso libero.

Pasquale Cinefra, nome di battaglia “Ivan”, nato ad Alessandria il 18 febbraio 1926, si è spento nella notte del 25 agosto 2022. Vicecomandante Sap di Ovada poi Divisione Mingo, brigata Buranello. La sua testimonianza è raccolta nel libro “Noi, Partigiani”.

“Io e Gian Piero Alloisio abbiamo cominciato a Parigi il tour di questo spettacolo – spiega Dabbono – e concludiamo qui, nel Teatro Don Bosco di Varazze. Vi aspettiamo”. “Non ho fino ad ora trovato una degna traduzione di ‘Gracias a la vida’ di Violeta Parra così me la sono tradotta, e me la canto e me la suono” racconta Alloisio.

Sul palco ci sarà anche il Gruppo Palcoscenicodanza Varazze, diretto da Giovanna Badano: “Onorati di fare parte di questo progetto e serata – commenta – A danzare ‘Smisurata preghiera’ saranno Mariafrancesca, Micol, Selene, Luca e Giovanna”.