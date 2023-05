Alle primarie di Cisano Sul Neva arriva la “Didattica del Camallo”

Cari amici lettori, oggi vogliamo condividere con voi quello che la nostra associazione culturale ha realizzato presso la scuola primaria Dott. Guido Comanedi – nel comune di Cisano Sul Neva.

Già in tempi passati avevamo instaurato rapporti con il sindaco Massimo Niero, molto attento alle dinamiche dello sviluppo territoriale del comune che amministra ormai dal lontano 2014, ottenendo anche il prezioso patrocinio al nostro “progetto principe” che è Due Zaini e Un Camallo.

Come già saprete, nel 2022 abbiamo dato vita ad un progetto nel progetto, pensato e studiato per approcciarci didatticamente con i bambini dai 3 ai 12 anni di età, mediante l’eleborato “Manuale del Giovane Camallo”.

IL MANUALE DEL GIOVANE CAMALLO

Il Manuale del Giovane Camallo è una proposta didattica voluta, proposta ed elaborata dalla nostra associazione nel corso del 2022.



Con un sorta di piccolo manuale a fumetti realizzati dall’estro di Pietro Celestino Marengo, ambientati nella natura, Luca, Valentina e la piccola Carolina si cimentano, attraverso la rappresentazione e narrazione grafica strutturata a – strisce -, nell’evoluzione di situazioni che possono presentarsi durante un’attività all’aperto.

Questa tipologia di esperienza, che si dimostri di natura sportiva o culturale, o anche solo di gioco ed interazione sociale, porta tutti noi a trovarsi in molteplici situazioni che possono e devono essere gestite nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura in se’, senza dimenticare l’attenzione per la propria incolumità.

Alcune situazioni richiedono un approccio educativo basato sulla conoscenza e sul rispetto della natura da parte del bambino; con lo svolgimento della didattica a fumetti cerchiamo di semplificarne la comprensione, interagendo con i più piccoli e stimolandoli a trovare soluzioni alle varie situazioni che, come ben sappiamo, possono essere molteplici.

Il progetto è pensato e proposto per bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni; periodo della vita in cui è più fervida l’immaginazione, immediata e spontanea la risposta a stimoli derivanti dalla natura.

uno dei momenti della didattica

LE FINALITA’

Si assiste troppo spesso alla ricerca della soluzione immediata, magari attraverso un canale mediatico basato sulla pedagogia della comodità.

Il nostro obiettivo vuol essere molto più pratico e portare i bambini a comprendere interagendo in prima persona con la natura e con i propri pari. Il nostro progetto ha lo scopo di:

Svolgere in autonomia semplici attività all’aperto e indoor rispettando le regole condivise. Interagire comprendendo quali sono i comportamenti sicuri da mettere in atto durante le varie attività e situazioni. Imparare a conoscere e a rispettare l’equilibrio naturale presente nelle loro attività all’aperto e indoor. Imparare ad utilizzare semplici tecniche di “problem solving” con le nozioni apprese. Portare a casa nozioni ed esperienza di varie situazioni ambientate nella natura, da condividere in seguito con mamma e papà. Stimolare i bambini alla cooperazione e al lavoro di gruppo.

la copertina del Manuale del Giovane Camallo

LE ATTIVITA’

Nel corso dell’incontro vengono introdotti pannelli illustrati di dimensioni 100 x 50, in grado di attirare completamente l’attenzione dei più piccini, rappresentanti i personaggi del fumetto che li immergono nel contesto ludico in cui sono presentate le regole del “Perfetto Camallino/a”.

Il gioco simbolico è un tema centrale della nostra didattica, un role playng a tutti gli effetti, attraverso il quale si chiede ai bambini di utilizzare la fantasia per individuare forme immaginarie, similitudini con elementi della loro quotidianità, indovinare il verso di un animale o riconoscerne le tracce, immaginare come si sente un albero nel bosco, etc.. dando come beneficio lo sviluppo dell’immaginazione, del pensiero creativo e dunque del linguaggio; introducendo la capacità di risolvere problemi; scoperta di fenomeni; scoperta, esposizione e rielaborazione delle emozioni, costruzione di concetti nuovi.

Sapersi orientare in un contesto sconosciuto, rispettare delle regole e nozioni impartite prima di compiere un’attività con persone qualificate o semplicemente con i propri genitori è per noi molto importante, proprio in termini di relazioni. Con le vignette riusciamo a rappresentare creativamente una situazione contestualizzandola in un ambiente predefinito, riuscendo nell’intento di creare con i più piccini una vera e propria relazione d’intenti.



una delle cinque classi intervenute

LA CONSEGNA DEI DIPLOMI

La parte conclusiva della didattica prevede la consegna del manuale ad ogni bambino intervenuto ed il diploma del “perfetto camallino” consegnato alla classe e alla maestra che li accompagna durante l’esposizione.

il diploma

Luca Riolfo – istruttore di trekking certificato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, iscritto all’albo nazionale dei tecnici sportivi in area di atletica leggera.

Come tecnico sportivo sono abilitato a svolgere la funzione su tutto il territorio nazionale, con riconoscimento giuridico in campo sportivo da:

– Il C.O.N.I.

– Le Federazioni Sportive o Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.

– Gli Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal C.O.N.I. (Decreto Legislativo 23/07/1999 n.242)

