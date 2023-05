Pietra Ligure/Norvegia. Ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo l’esito del televoto per le sorti della ‘nostra’ Alessandra Mele all’Eurovision 2023. Poi il verdetto che aspettavamo: la giovane cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese, è passata al turno e accede alla fase finale di sabato sera.

Entra così ancora più nel vivo l’avventura della giovane Alessandra Mele. Questa sera è salita sul palco dell’Eurovision 2023 per prima e ha incantato il pubblico con la sua “Queen of the Kings”.

Un abbigliamento scenografico, una voce potente che non passa inosservata, la naturalezza nello stare sul palco: Alessandra ha aperto così la gara. Della sua canzone ‘in pista’ – cantata in inglese per rappresentare la Norvegia – Mele ne ha realizzato anche una versione italiana.

Il titolo del brano significa ‘Regina dei re’ e porta con sè un messaggio importante a cui la cantante tiene molto: quello di essere perfetti nell’imperfezione, come la regina di cui parla la canzone.

A passare il turno di questa serata oltre la Norvegia, la Croazia, la Finlandia, la Svizzera, l’Israele, Moldavia, Portogallo, Svezia, Serbia e Repubblica Ceca. L’attesa esibizione di Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia, sarà invece sabato prossimo. Il cantante italiano però oggi è comparso ugualmente allo spettacolo dell’Eurovision: è stato intervistato in attesa del verdetto delle votazioni. Quest’anno così abbiamo due artisti per cui tifare.

Eurovision 2023: l’esibizione di Alessandra Mele

IL TIFO SAVONESE PER LA GIOVANE ITALO-NORVEGESE

Di appena 20 anni, la giovane cantante italo-norvegese dopo gli studi si è trasferita nel Paese nordico, patria della madre. Nelle vene della giovane Mele scorre infatti metà sangue italiano (il padre è originario di Albenga) e metà norvegese.

Alessandra è molto amata e il tifo per lei non viene solo dalla Norvegia: tanti savonesi questa sera si sono dati appuntamento su Rai2 per godersi l’ambito contest in diretta.

Nei giorni scorsi l’appello per sostenere la giovane pietrese è apparso anche sui social: “Tutti a votare per Alessandra Mele, la ragazza del nostro territorio che è arrivata agli Eurovision grazie al suo straordinario talento” si è potuto leggere sulle pagine Facebook del comune di Albenga e di Cisano sul Neva. Tantissimi gli altri messaggi che stanno circolando in queste ore a sostegno della ventenne di origini pietresi.

CHI E’ ALESSANDRA MELE: IL SUO ESORDIO NEL SAVONESE

Nonostante la giovane età, Mele ha già un curriculum importante che parla anche savonese: lo scorso anno ha partecipato alla settima edizione della versione norvegese di “The Voice”. Finita la maturità Alessandra Mele ha deciso di partire per Oslo per iscriversi al conservatorio e tentare la sua avventura a “The Voice Norge”.

Alessandra ha sempre adorato cantare e nel savonese si è fatta conoscere con alcuni concerti insieme al suo maestro di pianoforte Alessandro Collina, con cui ha studiato da 6 anni, e ha vinto alcuni concorsi locali come la quinta edizione di “VB Factor” quando aveva solo 12 anni (la notizia è stata menzionata anche sugli schermi dell’Eurovision).

Oltre al pianoforte, ha studiato canto presso i “Nati Da un Sogno” di Savona con la vocal coach Debora Tamagnini. “La forza e la determinazione che ti contraddistinguono ti hanno portato fino all’Eurovision e chissà quanta strada farai – ha espresso questa sera Tamagnini sui social -. Sei stata pazzesca, come la tua voce: potente, graffiante, coraggiosa ed emozionante“.

Dopo i primi tre provini iniziali si è cimentata con un’esibizione alle blind con il brano “I will Pray (Pregherò)” di Giorgia e Alicia Keys e che le è valso l’accesso alla prossima fase del programma: il duello. Si sono girati 3 giudici su 4, proprio quando ha iniziato a cantare in italiano. Ha poi scelto per il suo percorso, il giudice Espen Lind cantante, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez.

L’ARRIVO ALL’EUROVISION

Come è approdata Alessandra Mele all’Eurovision 2023? Questo gennaio è stata confermata fra i 21 partecipanti all’annuale Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest.

Il 14 gennaio ha presentato il suo inedito “Queen of Kings” durante la prima semifinale, che ha superato, ottenendo l’occasione di riproporre il brano alla finale del 4 febbraio. Qui è risultata la vincitrice delle votazioni della giuria e del pubblico, diventando di diritto la rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool.

“Queen of Kings” ha raggiunto la prima posizione della classifica norvegese ed è stato certificato disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60 000 unità vendute a livello nazionale. A questo punto non resta che attendere la finale di sabato 13 maggio.