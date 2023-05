Albissola Marina ha voluto rendere omaggio a Emanuela Loi, agente di polizia della scorta del magistrato Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio, a Palermo, nel 1992. A lei è stata infatti intitolata nella mattinata odierna una strada in località Galaie: il tratto che va dall’intersezione tra via delle Rogazioni e via delle Industrie fino all’intersezione tra viale Faraggiana.

La cerimonia oggi si è svolta di fronte alle autorità, oltre ai sindaci di Albissola Marina Gianluca Nasuti, di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, e di Varazze Luigi Pierfederici, presenti il questore Alessandra Simone, rappresentanti dei carabinieri, della guardia di finanza e i rappresentanti regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, Roberto Arboscello.

“Il ricordo e la memoria sono importantissime – ha espresso il questore Simone – La mafia non è solo un problema del sud, ma di tutta Italia. Emanuela Loi ha fatto parte del corpo della polizia come me, una donna coraggiosa; sono orgogliosa di questo riconoscimento qui ad Albissola”.

L’intitolazione è stata inserita in occasione del Memorial Day nel 31esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, che si trasforma in un momento per celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità.

Il consigliere Bozzano ha affermato: “Questo è un momento di coesione della comunità. L’uccisione di queste persone che hanno lottato contro la mafia non è solo storia, ma un momento del passato che ha visto il sacrificio di persone che hanno giurato per la propria professione fino alla fine” .

Durante l’evento è intervenuto anche Vaccarezza: “Complimenti a chi avuto la scelta di questa cerimonia. La paura deve lasciare spazio al coraggio. Qui presenti tante divise, ordini delle Stato con varie specialità. Dobbiamo ricordarci che queste divise rappresentano la legalità. Dobbiamo ricordare che queste persone hanno scelto dove andare, verso il pericolo per salvare altre persone, dove tanti scarpperebbero. Emanuela, non ancora 25enne, ha seguito i valori della sua famiglia e si è arruolata nel corpo di polizia Ricordiamo di onorare le persone che fanno il loro dovere, non aspettiamo di piangere una bara“.

“Sono particolarmente emozionato oggi – è il commento del sindaco Nasuti – Ricordando quell’episodio dell’estate del 1992, mi viene in mente quando io all’epoca ero un ragazzo dell’età dei giovani dell’istituto Falcone. Mi viene in mente il libro di Don Chisciotte che avevo letto all’epoca, diceva di lottare contro l’ignoranza, l’ingiustizia e la paura. I valori della legalita devono essere universalmente accettati, senza polemiche. Cerchiamo con quest’azione di diffondere la cultura della legalità sul territorio”.

L’iniziativa è stata avanzata del SAP, sindacato autonomo polizia, e accolta dal Comune di Albissola con la seguente motivazione: “L’amministrazione comunale è impegnata da anni nella promozione di campagne di sensibilizzazione sui diritti e doveri dei cittadini, nella prevenzione ed educazione alla legalità. Emanuela Loi – medaglia d’oro al valore civile -, preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze di Polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni”.

Il progetto è nato anche grazie alla scuola Giovanni Falcone di Loano i cui studenti hanno realizzato per l’occasione un libro, a collaborare anche i ragazzi delle scuole medie di Albissola.