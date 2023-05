Albisola, l’appello di un esercente: “Lasciatemi il dehors. Covid e rincari ci hanno penalizzato”

Albisola Superiore. “La nostra è un’attività decennale fatta di sacrifici che ha vissuto momenti bui. Covid e rincari, dovuti al dramma della guerra, ci hanno penalizzato: lasciateci tutto il dehors, fuori dalla pizzeria”. Centro storico di Albisola, via IV Novembre, il tratto che dall’Aurelia porta al mare. Negozi, locali.

Il titolare della pizzeria “Benvenuti al Sud” è preoccupato. Chiede che non venga ridotto il suo spazio esterno: “Avevamo iniziato nel 2013, nel periodo estivo, ad avere una concentrazione per alcuni metri quadrati di suolo pubblico davanti al locale e, nel corso degli anni, è stato sempre più ampliato, fino all’anno scorso quando abbiamo ottenuto una superficie su via IV Novembre e via Don Natale Leone“, ha dichiarato Massimo Abategiovanni.

“Ora le cose però dovrebbero cambiare, – ha proseguito. – Dopo il periodo di pandemia in cui i comuni ampliarono il suolo pubblico gratuitamente, ci siamo trovati la scorsa estate a pagare per gli stessi metri quadrati e gli stessi mesi estivi, circa 4 volte il suolo pubblico e lo abbiamo fatto. Purtroppo quest’anno il Comune vuole vietare parte del dehors, asserendo che c’è un ingorgo per i troppi tavoli. Ma noi comunque il passaggio lo lasciamo”.

L’esercente ha spiegato ancora che “sono periodi difficili” e “gli spazi esterni sono ossigeno”: “Arrivando da circa 3 anni passati con il Covid, poi i rincari seguiti alla guerra, per noi, per la sopravvivenza nel prossimo inverno dell’attività commerciale, è fondamentale riuscire a sfruttare tutti gli spazi che ci erano stati concessi in passato”, ha aggiunto.

E IVG ha ascoltato il Comune: “L’amministrazione, in questi anni, non solo è andata incontro a tutte le richieste di ampliamento della superficie di suolo pubblico dei commercianti albisolesi ma ha fatto di più, – ha specificato l’assessore al Commercio Luca Ottonello. – Oltre ad aumentare la massima percentuale possibile di spazio autorizzabile prevista (ove le aree lo consentivano) dai decreti ministeriali durante le fasi di ripartenza del periodo pandemico, ma comunque non scontata e pertanto riconducibile ad una volontà politica, ha voluto proseguire la buona pratica esperita, trasformando, nel periodo estivo, le ZTL dei due centri storici in aree pedonali per interdire, durante le ore dei pasti, queste zone alla circolazione veicolare“.

“Questo ha, di fatto, aumentato, rispetto agli anni passati le superficie autorizzata per i dehors degli esercizi pubblici ed è stato una volontà della nostra amministrazione andare incontro alle esigenze dei commercianti e dei ristoratori in una delicata fase di ripartenza economica”.

Sul caso specifico della pizzeria, Ottonello ha aggiunto: “Per quanto riguarda la vicenda di ‘Benvenuti al Sud’, mi sorprende e mi dispiace questa dichiarazione poichè si tratta di un’attività che ha beneficiato delle estensioni di cui sopra e che dispone di aree esterne occupabili anche più grandi di altre attività. Ad ogni modo la parziale riduzione implica una soluzione alternativa che gli è già stata proposta, ma rimane motivata da un parere della Polizia municipale funzionale a garantire il passaggio dei flussi di persone nella via del centro storico soprattutto nelle fasce orarie di punta del periodo estivo e un maggiore decoro, considerazione segnalata anche dal direttivo dell’associazione commercianti comunale”.