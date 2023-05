Alberghiero di Finale, la 2°C vince il concorso nazionale Israele75

Finale Ligure. L’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure ha partecipato con la classe 2°C, insieme all’associazione Italia Israele di Savona, al concorso nazionale Israele75 per celebrare i 75 anni della nascita dello Stato di Israele, aggiudicandosi la vittoria.

L’iniziativa prevede, fra le altre cose, che i ragazzi insieme ai loro docenti (prof. Colombo per la cucina, prof.ssa Ceccatelli per allestimenti e la sala bar e il prof. Peluffo di inglese), partecipino a due cooking worshops online l’11 maggio: il primo con Fabrizio, famoso chef di Tel Aviv, e il secondo con Valerie, chef araba israeliana della comunità beduina nel deserto del Negev. I ragazzi del Migliorini impareranno a preparare alcuni piatti della tradizione culinaria israeliana, da quella ebraica a quella araba e insegneranno ai due chef israeliani a preparare le lasagne al pesto, nella migliore tradizione ligure. Un’esperienza importante di conoscenza ed avvicinamento fra culture e tradizioni attraverso il cibo e la cucina.

Inoltre gli studenti cucineranno i piatti della tradizione israeliana, ebraica e beduina del Negev, curando tutti i dettagli anche di allestimento e preparazione dei menu in italiano ed ebraico, durante una cerimonia che si svolgerà in giugno alla presenza delle Autorità regionali e provinciali per celebrare i 75 anni dello Stato di Israele. Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare ad un viaggio di scambio culturale culinario con Israele nel prossimo anno scolastico.

“Per l’associazione Italia Israele di Savona questo risultato ottenuto da giovani studenti del nostro territorio è una enorme soddisfazione. Già conosciamo la loro preparazione e determinazione cui si unisce una grande voglia di sperimentare e apertura al mondo” dice la presidente Cristina Franco – Come associazione ci congratuliamo con studenti e docenti e ringraziamo per aver preso parte al concorso e al progetto”.

Per l’associazione il progetto è stato seguito dalla dott.ssa Alessia Gaggero.