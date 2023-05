Albenga, tre giovani del Circolo Fotografico S. Giorgio alla Coppa del Mondo in Norvegia

Albenga/Alassio. La giovane Anna “Ania” Gai, allieva del Circolo Fotografico San Giorgio BFI-ILFIAP di Albenga, con una immagine scattata durante i laboratori creativi tenuti al Giancardi di Alassio dal prof. Paolo Tavaroli, è stata selezionata per la squadra nazionale Under 21 che rappresenterà l’Italia al Mondiale di Fotografia per i giovani in Norvegia.

Insieme a lei, in squadra Italia, selezionati altri due ragazzi, soci del Club ingauno e cerialese ormai stabilmente ai vertici delle principali imprese fotografiche nazionali: Dimitri Regis e Alessandro Arnaldi. I tre giovani, infatti, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta per il secondo anno consecutivo, del “Gran Premio Italia” per i Circoli Fotografici italiani, sezione riservata ai giovani, insieme ad altri ragazzi cresciuti nel vivaio del Circolo e curati personalmente dal suo presidente.

Una mostra dei lavori fotografici del secondo laboratorio creativo biennale, organizzato all’IIS per l’enogastronomia, l’accoglienza ricettiva e turistica “Giancardi” di Alassio è attualmente esposta al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio” di Albenga. È stata inaugurata il 9 maggio scorso con la partecipazione di docenti e allievi, affettuosamente stretti al loro docente, da quarant’anni attivo non solo in classe ma in diverse attività complementari e integrative.

Comincia ora l’attesa per i collaboratori e i sodali fotografici del presidente Tavaroli per l’esito finale: la giuria del 41st FIAP Youth Biennal (Norway 2023) avrà luogo a fine giugno e i risultati saranno resi noti il 2 luglio.