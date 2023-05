Albenga, torna la Festa di Sant’Isidoro

Albenga. Anche quest’anno torna ad Albenga la Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori.

Domenica 14 maggio a partire dalle 9 in centro storico, piazza San Michele e piazza IV Novembre, saranno presenti stand espositivi con le eccellenze del territorio e i mezzi agricoli della tradizione.

Alle 17 in Santa Maria in Fontibus sarà celebrata la messa, alle 18 tradizionale processione. A seguire benedizione dei trattori esposti in centro.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “La Festa di Sant’Isidoro è tra gli eventi che ricordano la tradizione, l’origine e la vocazione agricola della nostra città e avvicina, anche fisicamente, quelle che sono le eccellenze che caratterizzano e rendono unica la nostra città: agricoltura, storia e cultura.”