Albenga, Tomatis (Fdi): “Residenti di Campochiesa sulle barricate, ignorati i loro appelli rivolti all’amministrazione”

Albenga. “I residenti di regione Rapalline sono furibondi e sono saliti sulle barricate perché i loro appelli rivolti all’amministrazione comunale sono stati ignorati”. A dirlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver effettuato un sopralluogo con gli abitanti in questa zona scoprendo che “il manto stradale non solo presenta importanti segni di deterioramento ma è soprattutto pericoloso”.

“Numerose sono state le segnalazioni dei residenti in tal senso, ma nessuno da anni ha mai proceduto ad un intervento di manutenzione che, a mio avviso, non solo è necessario, ma urgente” sottolinea Tomatis che si è preso carico della situazione: “I residenti, ormai esasperati, non sapevano più a chi rivolgersi e mi hanno chiamato affinché sia io a fare da portavoce alle loro proteste”.

Il consigliere comunale poi spiega: “Ci sono crateri in mezza alla strada, che in occasione delle piogge si trasformano in veri e propri laghi che impediscono il deflusso delle acque. So che per l’amministrazione la visibilità della manutenzione ordinaria sui social è di poco impatto mediatico, ma per i residenti di regione Rapalline un intervento di riqualificazione della strada è di vitale importanza sia per la sicurezza delle persone che degli automobilisti. Chiedono non solo la riparazione della strada ma anche interventi relativi ai sottoservizi ricordando all’amministrazione che anche le frazioni come i quartieri periferici fanno parte di Albenga”.