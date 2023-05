Albenga, Tomatis (FdI): “Dopo anni di immobilismo il sindaco chiede un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine”

Albenga. “Dopo anni di sollecitazioni e una mozione bocciata il sindaco Riccardo Tomatis finalmente ha preso atto che un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine è indispensabile tanto che ha chiesto un incontro per la sicurezza e l’ordine pubblico col prefetto di Savona”. Non tarda ad arrivare l’intervento di Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Dopo quattro anni passati tra immobilismo e appelli inascoltati sulla sicurezza, dopo aver negato una pericolosa accelerazione di episodi criminosi anche gravi e dopo aver cercato di stoppare l’opera meritoria della polizia municipale «colpevole», a dire dell’Amministrazione di essere troppo punitiva con numerosi arresti e quindi dare una percezione negativa alla sua immagine, oggi, con un colpo di teatro il sindaco Riccardo Tomatis invoca un intervento del prefetto per chiedere più uomini sul territorio per garantire la sicurezza pubblica”.

“Ma il sindaco – sottolinea Tomatis – si è completamente dimenticato che Fratelli d’Italia, decisamente più attenta alle problematiche della sicurezza cittadina, lo chiede da sempre. In questi quattro anni abbiamo assistito ad una vera e propria caduta libera nella gestione della sicurezza con videocamere installate forse come arredo urbano visto che gli spacciatori di droga continuano la loro attività illegale assolutamente impuniti. I vicoli poi sono abbandonati e completamente al buio che si prestano al commercio e al consumo di sostanze stupefacenti. Ci sono poi strutture abbandonate che sono state trasformate in dormitori per delinquenti. Insomma l’Amministrazione ha ammesso il suo fallimento. Tuttavia affiancheremo il governo cittadino nella richiesta di potenziare l’organico affinché la vita quotidiana degli albenganesi torni ad essere più tranquilla e sicura”.