Albenga, slitta l’incontro Buttu-Cosenza. Cairese e altri club alla finestra

Albenga. Doveva essere oggi la data spartiacque per un primo summit, invece così non sarà. A causa di problemi logistici, il neopresidente bianconero Santi Cosenza non è riuscito a scendere in riviera per incontrare Pietro Buttu. Un incontro che presumibilmente si andrà ad effettuare settimana prossima, a meno che non ne venga organizzato prima uno telefonico.

Cosa scegliere la nuova proprietà? Legame col territorio o subito la propria impronta? La città di Albenga è vicina al tecnico ingauno, tanto da dimostrargli spesso manifestazioni d’affetto come è stato fatto durante l’arco della stagione appena conclusa. In fondo, come potrebbe essere altrimenti dopo che è stato uno degli artefici principali del raggiungimento della Serie D dopo ben 33 anni? Tuttavia non è affatto da scartare, anzi, la possibilità che la nuova proprietà subentrata a Simone Marinelli decida di non proseguire con il tecnico ingauno. Occorre precisare che tutto ciò che ancora una sorta di “Fanta Mercato” fino a che non sarà noto il definitivo esito del colloquio. Tanti i club alla finestra, dall’evolversi di una suggestione Cairese ad altre mete professionistiche, ma il primo desiderio di Pietro Buttu sembrerebbe essere quello continuare con il suo Albenga qualora ne avesse la possibilità.