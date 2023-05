Albenga si prepara ad un “Un Mare di Emozioni”: via alle domande per partecipare con i propri stand

Albenga. L’estate si avvicina e sta per tornare “Un Mare di Emozioni”: la tre giorni dedicata alla musica, allo streetfood, ai mercatini e al divertimento per grandi e piccini. La manifestazione che si terrà il 23, 24 e 25 giugno, coinvolgerà tutta la zona mare.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Albenga il modulo per poter aderire all’iniziativa.

I soggetti interessati potranno decidere di partecipare: in qualità di titolare di attività di somministrazione alimenti e bevande esistente sita nell’area di manifestazione, con possibilità di ampliamento del dehor già autorizzato (fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza); in qualità di titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita nell’area di manifestazione con l’apertura di una “cambusa” provvisoria; in qualità di soggetto esterno (quali associazioni culturali e sportive del territorio) con l’apertura di una “cambusa” provvisoria; in qualità di soggetto esterno (quali associazioni culturali e sportive del territorio) con l’apertura di un furgone attrezzato.

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Albenga entro le ore 12.30 del 1° giugno 2023.

Partecipando alla manifestazione sarà possibile organizzare intrattenimenti musicali con il sostegno del Comune che si occuperà delle tre serate di intrattenimento in Piazza De Andrè.