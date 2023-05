Albenga, Santi Cosenza: “Mister a breve”. Provini con giocatori anche da Spagna, Francia e Ghana

Tempo di manovre in casa Albenga per preparare la stagione in Serie D. Entro la fine della settimana, il club bianconero dovrebbe svelare il nome dell’allenatore. In pole position, sembra esserci mister Fabio Fossati. Club al lavoro anche sugli under e per valutare rinforzi di categoria tramite una serie di provini che si svolgeranno tra il 5 e il 9 di giugno all'”Annibale Riva”, date in cui si saprà già il nome del tecnico.

La società sta sondando alcuni giovani per allestire un comparto “under” in grado di rappresentare un punto di forza. “Abbiamo già avviato alcuni contatti – commenta Cosenza – perché pensiamo che avere giovani forti sia un elemento fondamentale per una bella stagione“.

Per quanto concerne i provini di inizio giugno, il direttore generale Alessandro D’Angelo spiega: “Nasce tutto da un’idea di Marco Ferrante. Le iscrizioni sono aperte a tutti i giocatori che desiderano mettersi in mostra e pensano di avere le qualità per fare parte dell’Albenga. Le iscrizioni devono pervenire tramite il sito e con nulla osta per i tesserati. Tramite i nostri contatti, i nostri tecnici valuteranno giocatori provenienti da altre regioni, ma avremo anche giocatori provenienti da Spagna, Francia e Ghana“.

In ultimo, la società intende portare in ritiro sia la prima squadra sia la Juniores. Sono al vaglio alcune località del basso Piemonte.