Albenga ospita il ritiro della Nazionale femminile Special Olympics

Albenga. Continuano le avventure delle Special Olympics ed Albenga è protagonista, non solo perché partiranno in tre ragazzi che fanno parte dell’Associazione Viceversa ASD (Greta Arrighetti come atleta nella squadra del beach volley femminile, Annalisa Principato come partner nella pallavolo femminile e Mauro Nervo come partner nella disciplina delle bocce) ma anche perché la Città delle Torri questo weekend ospiterà il ritiro della Nazionale femminile Special Olympics.

Afferma Annalisa Principato, a nome dell’Associazione Viceversa ASD: “Questo ritiro di due giorni ad Albenga è stato possibile grazie alla generosità del Comune che ha contribuito a fare in modo che la nostra associazione potesse ospitare le ragazze e del sindaco Riccardo Tomatis. La Nazionale femminile, il beach volley femminile, e la squadra della disciplina delle bocce parteciperanno ai Mondiali Special Olympics 2023 a Berlino che si svolgeranno dal 17 al 25 giugno. È una grande occasione per tutti noi e siamo davvero felici di poter ospitare le ragazze della Nazionale nella nostra bellissima Albenga”.

“Per noi è un piacere sapere che la Nazionale femminile Special Olympics ha scelto Albenga per il ritiro – sono le parole dell’amministrazione comunale -. Tutta la città sosterrà la nostra squadra ai mondiali di Berlino. Non ci resta che prepararci a fare il tifo per l’Italia e in particolare per i tre ragazzi dell’Associazione Viceversa che partiranno per Berlino”.