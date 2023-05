Albenga, nuova radio mobile e ponteradio per le guardie eco zoofile

Albenga. Inaugurati in Piazza San Michele la nuova radiomobile delle Guardie Ambientali D’Italia e il ponteradio IRIDE, nominativo radio di Bruno Barberis. Alla cerimonia, è stato consegnato anche un sollevatore elettrico per disabili alla sezione ingauna della UILDM, donato dal nucleo socio-assistenziale Aiuto Famiglie Bisognose.

Inoltre sono state consegnati gli attestati di merito ai volontari che hanno terminato il corso per aspiranti guardie eco-zoofile, ad alcune volontarie per il loro impegno e ad alcuni ragazzi del Falcone di Loano.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del presidente del Coordinamento Territoriale di Savona-Imperia il dottor Michael Ferrante, oltre a numerosi volontari. Presenti il vicesindaco Alberto Passino, e altri rappresentanti di associazioni e istituzioni.

“È con grande gioia ed emozione che oggi festeggiamo questo evento così significativo per noi e per il nostro territorio” ha detto Ferrante che poi ha raccontato: “Sono passati quasi 4 anni e strada ne abbiamo fatta da quando la nostra attività è iniziata. Era il settembre del 2019 quando io ed un gruppo di amici abbiamo deciso di entrare nella grande famiglia di GADIT, purtroppo a causa del Covid e della burocrazia abbiamo dovuto rallentare il nostro operato sul territorio, non per questo ci siamo arresi e siamo ripartiti più forti di prima”.

Ferrante poi continua con i ringraziamenti: “Rivolgo un grazie alle associazioni che oggi sono presenti, vedervi qui, ci fa sentire ancora una volta parte tutti della stessa famiglia di persone che condividono il piacere del volontariato e che lo praticano con passione mettendo a disposizione di tutti quelli che sono in difficoltà. Noi tutti indossiamo la stessa divisa: non importa se sia rossa, arancione gialla o blu. La nostra divisa è quella della partecipazione attiva ad un tessuto sociale sano, ricco di competenze, di altruismo, di impegno. Il volontariato è una vocazione splendida e contagiosa che dà sempre buoni frutti anche al di là della nostra quotidianità. Un ringraziamento infine a tutti gli amici di GADIT perché grazie alla loro presenza e al loro operato hanno permesso alla nostro coordinamento di crescere sempre più”.

“In questa l’occasione – aggiunge – voglio invitare coloro i quali vorranno unirsi a noi nelle nostre attività in particolare a prendere parte ai futuri corsi per aspiranti guardie ambientali zoofile, dove al termine dell’iter formativo e dopo aver prestato giuramento dinanzi al Prefetto verrà rilasciato il decreto che conferisce ai candidati la qualifica di pubblico ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al fine di effettuare attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso animali e ambiente. Quella della guardia eco zoofila è una figura ancora troppo poco conosciuta ma importantissima, non sono dei Rambo con la divisa ma dei cittadini che, amando gli animali e l’ambiente, si mettono in gioco per educare e far rispettare le leggi al prossimo”.