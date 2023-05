Simone Marinelli lascia l’Albenga e il calcio dei dilettanti. Un periodo brevissimo ma intenso il suo, in cui ha ricoperto la carica di presidente sia nel Savona sia nel club ingauno. Momenti di profonda tristezza come la sconfitta contro la Sampierdarenese e momenti di estasi come la vittoria contro l’Arenzano e la promozione in Serie D del club bianconero. Tanti scontri e polemiche. Sempre sotto ai riflettori, spesso volente ma anche nolente. Marinelli spiega le ragioni che lo hanno spinto a lasciare l’Albenga – il lavoro nelle scommesse -, afferma di sapere poco o nulla sui nuovi proprietari – per eventuali meriti o critiche rimanda a Ferrante -, elogia mister Buttu e lo staff consigliando la loro conferma e lancia l’immancabile frecciata ai savonesi, rei di non avergli dato fiducia. “Ho pagato io l’ultimo debito del Savona, quello di due anni fa con Errea per il materiale sportivo. Non lo ha pagato l’attuale proprietà, non lo avevano pagato i miei soci quando me ne ero andato”. Infine, un attacco al calcio dei dilettanti caratterizzato, secondo Marinelli, da poche persone che operano per passione e da tanti, società e addetti ai lavori, bramosi di denaro.

IL SALUTO AD ALBENGA

“Voglio essere corretto con le persone di Albenga e dire loro che non sono più il loro presidente. All’inizio della scorsa settimana ho firmato le dimissioni da presidente. C’è chi dice che ho dovuto lasciare perché non ho più soldi o perché mi sono stufato. Non è così. La gente non capisce che se fossi restato avrei messo in difficoltà l’Albenga. In Serie D l’Albenga rientrerebbe tra le squadre su cui si può scommettere. Alla prima sconfitta contro l’ultima sconfitta, la società sarebbe stata indagata per calcio scommesse. Con i miei legali ho valutato il dà farsi ma non c’è via d’uscita. Lascio una piazza fantastica che mi ha accolto con rispetto”.

NUOVA PROPRIETÀ? CHIEDERE A FERRANTE

Marinelli ha più volte sottolineato di saperne poco relativamente ai nuovi proprietari dell’Albenga e non ha svelato il nome dell’azienda che il gruppo del manager Santi Cosenza – al momento il nuovo presidente ingauno – rappresenta. Tutte le domande sono state virtualmente girate a Marco Ferrante. “Verso gennaio/febbraio – prosegue Marinelli – ho iniziato a pensare al futuro dell’Albenga. La nuova proprietà è stata l’unica ad avermi chiesto l’Albenga. Ferrante mi ha detto di avere amici con cui ha lavorato a Messina. Mi sono fidato di lui. Spero che questa nuova proprietà non faccia come è successo col Savona. I meriti saranno di Marco Ferrante se faranno bene. Si è preso una bella ‘bega’. Ferrante ha dato in mano l’Albenga a persone che con me sono state corrette. Chiedo loro di trattare il mondo Albenga con lealtà e sincerità. Le persone non vanno prese in giro. Meglio una verità brutta che una presa in giro.

“Ci sono rimasto male per determinate cose – prosegue Marinelli – . Ho letto sui social che il mister Mambrin è stato esonerato. Io non l’ho esonerato. La Juniroes nazionale è stata affidata a mister Marzano, ma non l’ho fatto io. I nuovi proprietari avevano tutti i bilanci e sapevano i guadagni dei miei giocatori e degli allenatori. Questo mi ha dato fastidio”.

UN CONSIGLIO ALLE “FAMIGLIE” DELL’ALBENGA

“Quando sono entrato ad Albenga – prosegue -, ho trovato tanta passione ma un casino. Colla aveva fatto sì che le famiglie di Albenga dovessero fare tutto da sole. Non erano abituati ad avere un presidente. Ho dovuto fare riunioni per far capire che c’era un presidente che diceva cosa fare, non era più necessario fare tutto da soli. Se posso dare un consiglio alle famiglie storiche di Albenga, dico loro che non devono sentirsi tutto il peso sulle spalle. Se andrà bene sarà merito della proprietà e viceversa. Dico a queste famiglie di non mettersi troppe pressioni, le deve avere la proprietà. Non andate oltre per rispetto vostro e della proprietà”.

L’APPELLO: SAREBBE UN PECCATO NON CONFERMARE BUTTU E LO STAFF

“Qui ad Albenga ho trovato uno staff tecnico commovente, i mister hanno dato tutto a livello umano. Consiglio alla nuova proprietà di non lasciare a casa questo staff tecnico. Non sarebbe il modo giusto per iniziare questa esperienza ingauna. Non avrò più nulla a che fare con l’Albenga.

L’ADDIO AL CALCIO NONOSTANTE 21 SONDAGGI DA PARTE DI SOCIETÀ

“Ho chiuso con il calcio. Non farò più nulla perché questo mondo non mi appartiene. Ora molti dicono ‘Se c’eri tu a Savona…’. Beh dico loro che lo avrebbero dovuto dirlo prima. Una città intera mi ha fatto stare male. Non intendo più mettere soldi e tempo nel calcio ligure. Mi hanno chiamato tra Liguria e Piemonte ben 21 società. Vincere questo campionato è stata una grande soddisfazione. Ma io sono un tipster e devo pensare alla mia attività. Ho già querelato una decina di persone per commenti denigratori sui social. Io non sono un imprenditore, lo faccio solo per passione. Non per avere dei terreni dove costruire o un posto in porto. Si tratta della chiusura di un cerchio breve ma intenso. Quanto fatto quest’anno rimarrà nella storia del calcio dilettantistico”.

ALBENGA VS SAVONA

“È stato eccezionale il legame col sindaco Tomatis e con tutta la città. Il sindaco ha speso parole importanti per me da quando sono arrivato. Se Albenga, Pontelungo e Albenga Volley hanno vinto un motivo ci sarà A Savona l’unica realtà spinta è la pallanuoto. Chiudo con un grosso in bocca al lupo alle persone di Albenga. Ho ricevuto tanti messaggi dagli ultras dell’Albenga. Sarò per sempre nella storia del calcio ingauno. Questo mi riempie di orgoglio e mi fa ridere quando dicevano che non so fare calcio. Lo scorso anno tutti mi avevano dato contro quando avevo attaccato Bossolino, ora la gente di Savona mi dà ragione.

“SPERO CHE AD ALBENGA NON SUCCEDA COME A SAVONA”

Alcuni passaggi hanno risuonato in maniera nefasta per la piazza ingauna: “I tifosi si sono dovuti unire per fare il Città di Savona, faccio loro i migliori auguri. Spero che non succeda ad Albenga. Ferrante si dovrà prendere oneri ed onori. Lunedì scorso sono state accettate le mie dimissioni. Credo che attualmente il presidente sia Santi Cosenza. Per me è stata una bella rivincita. Anche per Chiarlone, Cocito e Sinopia. Anche loro hanno firmato le dimissioni. Anche Elena Gastaldi si è dimessa. Io non so se queste persone nuove faranno del bene o del male. Dico così perché non le conosco. Non so come si chiama l’azienda di questi imprenditori. Risposta da Ferrante alle mie dimissioni? Con me si è comportato male. Non mi aspettavo risposte”.

CRITICHE AL MONDO DEI DILETTANTI

“Penso che il calcio dilettantistico sia poco passionale e spesso meschino. Per 500 euro alcuni si giocherebbero la madre. C’è gente che paga per allenare, per far giocare i figli. Penso che sia uno schifo, che sia un sistema da rifondare da zero. Le famiglie che hanno più soldi fanno arrivare i figli nelle prime squadre. Ci sono società che hanno Esordienti A, B,C, D per avere più quote. È giusto che alcuni sia catagolati come “A” e alcuni come “E”? L’unica cosa che non ridirei è la frase ‘palle in bocca’ in riferimento al sindaco Giuliano di Vado. Non ho capito che associata a quel momento lì avrebbe potuto creare problemi. Perché però non parliamo anche della violenza psicologica da tutti i commenti social da tutta Savona e provincia? Una città intera di frustrati si sono uniti tutti per sfottere una persona che provava a riportare il Savona a un livello decente”.

In merito ai debiti del Savona, Marinelli aveva sempre affermato che l’unico lasciato sotto alla sua gestione era quello con l’azienda di materiale sportivo Errea, che avrebbero però dovuto pagare i suoi soci. “Dieci giorni fa – chiude Marinelli – la fattura di Errea del Savona l’ho pagata io perché i miei soci non avevano una lira. È arrivata una società che si accolla i debiti e non li paga“.