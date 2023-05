Albenga, Marinelli dimissionario ma al Riva: “Ci sarò per tifosi, staff e ragazzi”

Albenga. Ore di tensione per tutto il panorama ingauno, nel primo pomeriggio sono infatti arrivate le dimissioni dell’ormai ex presidente Simone Marinelli e del socio Chiarlone. Il motivo del congedo è, a detta dell’ex numero uno bianconero, dovuto alla condotta di Ferrante che, riprendendo quanto detto da Marinelli, avrebbe trattato con i soci di una società di Novara con il quale c’erano accordi per la prossima stagione tenendo all’oscuro alcuni membri dell’Albenga tra cui l’ex presidente.

Marinelli, sentitosi tradito dal suo socio, ha quindi deciso di dare già quest’oggi le dimissioni, ringraziando comunque tutti i tifosi per l’affetto datogli in questa stagione e, soprattutto, all’intera squadra e staff.

Con un messaggio sui social, Marinelli ha comunque confermato la sua presenza allo stadio Riva dove, questa domenica, si giocherà l’ultima partita casalinga della stagione contro l’Imperia che proseguirà con premiazione e festa per le strade della città: “Domenica sarò allo stadio Annibale Riva per festeggiare insieme ai MIEI ragazzi, al MIO staff, ai MIEI tifosi traguardo storico. Salutarli come si deve, come meritano. Vi aspetto tutti, sia allo stadio che alla festa delle 18:30 sul lungomare della città, per rendere onore a questa vittoria storica.