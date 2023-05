Albenga. L’opposizione incalza Tomatis dopo le dimissioni di Marinelli, ma lui replica: “Comune e sindaco sempre vicini”

Albenga. Le dimissioni presentate nella giornata di ieri dal presidente dell’Albenga Calcio Simone Marinelli continuano a scatenare reazioni in città. Quest’oggi è stata la volta delle prese di posizione degli esponenti politici albenganesi. L’opposizione ha infatti incalzato il sindaco chiedendo una sua presa di posizione sulla situazione creatasi.

Marinelli però è immediatamente intervenuto per difenderlo diramando il seguente comunicato: “Il Comune e il sindaco sono sempre stati vicini all’Albenga e a me. Ieri pomeriggio Riccardo Tomatis mi ha chiamato personalmente per trovare una soluzione.”

Le dinamiche societarie del club ingauno continuano dunque a tenere in apprensione la piazza bianconera: il derby di domani contro l’Imperia si prospetta infuocato sia dentro che fuori dal campo.