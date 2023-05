Querela

Albenga, l’ex consigliere Anpi Gianni Vazio citato in giudizio per diffamazione dall’ex presidente MuReA Giuliano Arnaldi

Avrebbe accusato l'ex presidente del Museo della Resistenza di non aver restituito del denaro ad Anpi e di aver usato soldi dell'associazione MuReA per scopi non chiariti