Albenga in Serie D. L’esperienza di Scarrone, la “maturità doppia” di Scalvini

Due Tommaso. Ma anche due colonne dell’Albenga campione che festeggiano la grande gioia numero due. Più dilazionata nel tempo per l’esperto Scarrone, che ha ottenuto la seconda promozione in Serie D dopo quella con il Finale. Molto più ristretto l’arco temporale di riferimento per il portiere Scalvini, che soltanto mercoledì saliva sul gradino più alto del podio nel Torneo delle Regioni. Decisivo il rigore parato in finale contro il Friuli.

Scarrone sottolinea come fin da subito sia scattato qualcosa di magico: “Il gruppo ha fatto la differenza perché si è creata fin da subito la giusta alchimia tra una società, un mister e un gruppo nuovi. Questa unione ci ha trascinato nei momenti belli e in quelli brutti“. E in effetti, pensando alla stagione dell’Albenga, non tutte le partite sono state semplici, ma mai si è vista in campo una crepa o screzi tra i giocatori. Neanche nelle trasferte genovesi, spesso complicate ma spesso risolte dalla tenacia e dalla qualità ingauna.

Per Scalvini, un momento d’oro. Un portiere “maturo” per ora soltanto sul campo visto che la maturità sui banchi la dovrà conquistare senza i cari guantoni: “Una settimana impossibile da dimenticare e la maturità sarebbe il triplete – commenta sorridendo -. Al Torneo delle Regioni secondo me avevamo l’unidici iniziale più forte”.

La vittoria del campionato è arrivata al termine di un match contro un avversario tosto come l’Arenzano di mister Alberto Corradi: “Complimenti all’Arenzano – conclude Scarrone – perché nel primo tempo ci haa messo in difficoltà. Hanno un grandissimo allenatore. Come ci aspettavamo, è stata una partita vera”.