Albenga in Serie D, Chiarlone: “I ragazzi meritano il traguardo raggiunto”

Albenga. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Nazario Gambino”, Arenzano e Albenga si sono sfidate in occasione della trentaduesima giornata dell’edizione 2022/2023 dell’Eccellenza. A prevalere, potendo così festeggiare un traguardo che mancava da 33 anni, sono stati i bianconeri guidati da Pietro Buttu, compagine che ha dominato il massimo campionato dilettantistico regionale conquistando la promozione in Serie D.

A margine della gara, tra i vari protagonisti dentro e fuori dal campo, a raccontare le proprie sensazioni è stato anche Cristiano Chiarlone, socio il quale ha dichiarato: “È una grande emozione sia per noi che per questi ragazzi. Sono stati sul pezzo dal primo giorno in cui siamo partiti. Siamo molto contenti per l’impresa che hanno compiuto, se lo meritano”.

“Non siamo partiti con i favori del pronostico – ha proseguito l’intervistato – ma sapevamo di essere competitivi. Eravamo certi del fatto che questa squadra avesse voglia di lavorare tanto, poi pian pianino si è aggiunto qualcosina e abbiamo sempre avuto massima fiducia. Siamo sempre stati primi, è giusto che adesso questa piazza si goda questa vittoria”.

In conclusione, imbeccato sul futuro, Chiarlone ha glissato dichiarando: “È presto per parlarne, ora ci godiamo la festa”.