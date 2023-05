Albenga-Imperia, sicurezza a rischio: ecco le regole imposte dalla Prefettura

Albenga. In relazione alla partita di calcio “Albenga – Imperia”, valida per il campionato “Eccellenza Liguria – Girone A”, in programma domenica 7 maggio presso lo stadio comunale “A. Riva” del comune ingauno, il Prefetto di Savona ha adottato un’apposita ordinanza (ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), con cui sono state disposte una serie di misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dell’evento, a seguito dell’avvenuta attribuzione allo stesso del livello 3 di rischio da parte del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede le seguenti prescrizioni: vendita dei tagliandi d’ingresso per i tifosi “ospiti”, nella misura massima di numero 100 biglietti, oltre 20 accrediti, per la sola area a loro riservata, con modalità da stabilire tramite accordi diretti tra le società interessate e sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti entro le ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

Ed ancora: “Trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Savona, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 20.00 del giorno antecedente la gara; impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con casacca riconoscibile in numero non inferiore a tre, nonché volontari della società ospitante, per l’instradamento degli spettatori, in numero non inferiore a 20 volontari con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward); adeguata comunicazione a cura delle Società Sportive interessate nei confronti delle rispettive tifoserie”.