Albenga, il Rotary Club compie dieci anni: festa in piazza 4 novembre

Albenga. Il Rotary Club Albenga celebra i suoi primi 10 anni con un rinfresco in Piazza 4 Novembre, il 27 maggio, dalle 18:30 alle 20:30.

La celebrazione in piazza è dedicata alla memoria di Luigi Costa, socio fondatore e primo presidente del Club, mancato prematuramente durante il primo anno della sua presidenza. La festa è finalizzata a fare meglio conoscere alla cittadinanza i molti progetti intrapresi dal Rotary Club Albenga a favore delle scuole, della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dei giovani. Saranno presenti anche i ragazzi del Club Interact, il ramo più giovane del Club (14-18 anni) che forniranno informazioni sui molti progetti da loro intrapresi con grande impegno e soddisfazione.

L’evento sarà l’occasione per conoscere i programmi mirati ai giovani del Rotary International, tra i quali scambi lunghi e brevi all’estero, nonché programmi di arricchimento per promuovere collaborazione, leadership e comunicazione.

L’evento è anche indirizzato a toccare con mano la “missione del Rotary”, una rete globale di oltre 1,4 milioni soci nel mondo che indirizza, individua e intraprende progetti utili e duraturi nelle comunità in cui ha sede e oltre. A livello internazionale, il Rotary è stato fondamentale nella quasi totale eradicazione della Polio nel mondo, alla lotta contro la malaria, alla realizzazione di progetti in campo sanitario e scolastico in paesi poveri dove sono particolarmente necessari.