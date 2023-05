Albenga, i fiori delle Aiuole del Piccolo Principe in vendita ad offerta per l’acquisto dell’ecocardiografo

Albenga. Ultimo weekend per Fior d’Albenga 2023 che quest’anno ha avuto come tema “Un viaggio tra le pagine di un libro”.

Un successo straordinario reso possibile grazie all’Associazione Fior d’Albenga, Associazioni di categoria CIA, Coldiretti e Confagricoltura, Mway Communication & Events e Fondazione Oddi. L’evento è patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie agli sponsor.

Sabato 6 maggio alle ore 11.00 in Piazza San Michele premiazione delle aiuole in gara al concorso “L’aiuola più bella”.

Novità di quest’anno domenica 7 maggio dalle 16.00 in Piazza San Michele, l’Associazione Fior d’Albenga, insieme a volontari di altre associazioni, provvederà ad allestire un banchetto per la vendita, ad offerta libera, di tutte le piante che hanno decorato l’aiuola dell’aviatore e della rosa rappresentanti il libro “Il Piccolo Principe”. Le offerte saranno destinate alla raccolta fondi per l’acquisto dell’ecocardiografo per l’ospedale Santa Maria Misericordia.

Si ricorda che chiunque voglia diventare sponsor della stagione estiva per gli eventi di Albenga potrà farlo fino al 18 maggio compilando il modulo presente sul sito del Comune di Albenga al seguente link http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5463