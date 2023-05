Albenga. Una sede completamente rinnovata, in tutti i suoi aspetti, dai locali ai colori scelti. Si tratta del Centro per l’impiego di Albenga, oggetto di una grande opera di restyling che si estende anche a tutti gli altri centri analoghi della Liguria (14 in tutto).

L’obiettivo è renderli “uniformi”: stessi colori e analoghi servizi e percorsi. Complessivamente sono stati impiegati 30 milioni per la realizzazione del progetto, che rientra nel Piano regionale di potenziamento dei centri per impiego destinato all’implementazione proprio dei servizi per l’impiego.

“La novità è prima di tutto visiva, – ha spiegato l’assessore regionale al lavoro Augusto Sartori, – nel senso che tutti e 14 i nuovi centri per l’impiego (quelli che saranno via via inaugurati nei prossimi mesi) hanno un filo conduttore comune anche a livello di arredamento e scelta dei colori. Questo per dare un senso di continuità in tutta la regione in un settore, come quello dell’impiego, che è al centro della nostra attività di amministratori. In più ci sono nuove tecnologie. Insomma, la sensazione di trovarsi in un posto confortevole dove c’è efficienza, voglia di fare e di arrivare a risultati importanti sotto il profilo occupazionale. Questo è lo scopo. Oggi non è una giornata di festa, ma una giornata di inizio dei lavori”.

Quindi parola all’ex assessore regionale al lavoro, oggi senatore Ganni Berrino, che aveva avviato il progetto, in una sorta di ideale passaggio di consegne: “É una bella soddisfazione vedere concluso, oggi, un lavoro che è iniziato un po’ di tempo fa, quando ancora ero assessore regionale al lavoro e quindi responsabile dei centri per l’impiego. La Liguria è molto avanti su questo: oltre ad aver terminato i concorsi per il potenziamento dell’organico (grazie ai fondi ministeriali) è stata una delle prime regioni ad aver messo in atto il potenziamento strutturale dei centri, creando, laddove possibile, centri più grandi e, dove non possibile, sistemando gli spazi già a disposizione. E fa piacere entrare in spazi così ‘belli’. Non tanto perché colorati quanto perché concepiti in senso molto moderno. Quindi sono particolarmente soddisfatto che la mia Regione sia all’avanguardia nella ristrutturazione dei centri per l’impiego”.

Scendendo nello specifico, Attualmente al Centro per l’impiego di Albenga lavorano 16 dipendenti che, nel 2022, hanno erogato ben 17.700 servizi.

Ecco il nuovo centro per l’impiego di Albenga

“Una sede rinnovata sia dal punto di vista estetico che funzionale in grado di dare risposte effettive agli utenti di tutto il comprensorio, – il commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. – Ricordo i momenti, anche difficili, passati durante il Covid e quando abbiamo dovuto improvvisare soluzioni operative determinate dalla necessità di spazi necessari a seguito dell’istituzione del reddito di cittadinanza. Non ci siamo mai persi d’animo e grazie alla collaborazione di tutti siamo sempre riusciti a dare risposte concrete al territorio. Sono orgoglioso che oggi il nostro territorio possa vantare un Centro dell’Impiego come questo”.