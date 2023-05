Albenga e Cairese panchine sospese, Buttu variabile e occhio alle sorprese

Questa sera alle ore 18 l’Albenga chiude la stagione con un’amichevole contro il Genoa Primavera, squadra che come i bianconeri ha festeggiato il salto di categoria. Gli occhi del “Riva” saranno però puntati su mister Pietro Buttu visto che è possibile, se non probabile, che questa sia l’ultima sulla panchina bianconera.

Oggi si dovrebbe svolgere il colloquio con il nuovo presidente Santi Cosenza. Il numero uno ingauno ha confermato in società i dirigenti D’Angelo e Cocito, ma per quanto concerne la guida tecnica sembra esserci la volontà di un cambiamento per la Serie D. Potrebbe infatti approdare in bianconero un allenatore proveniente dal sud. Al momento permane il punto interrogativo sull’identikit.

Il mancato accordo tra Buttu e il club bianconero potrebbe aprire per il tecnico lo scenario Cairese. Non è un mistero che il “sogno” del nuovo corso societario gialloblù sia mister Fabio Fossati, che porterebbe esperienza di categoria superiore e il “sogno” di un percorso simile a quello compiuto con l’Albissola – come Buttu quello delle esperienze Finale e Albenga. Dal “Brin” non sono arrivate novità nell’ultima settimana. Fossati potrebbe esssere in attesa di qualche chiamata dalla Serie D.

Un “Buttu libero” spariglierebbe le carte, visto che fino a una ventina di giorni fa era difficile ipotizzare che il tecnico ingauno rimanesse alle soglie di giugno senza squadra. Come lo scorso anno, anche in questa fase qualche sparuto rumor vedrebbe Buttu sulla panchina di una squadra giovanile di prestigio.

La Cairese avrebbe vagliato anche la pista Silvestro De Lucia, in uscita dal Campomorone Sant’Olcese dove è approdato Diego Alessi.. L’allenatore genovese dovrebbe però proseguire la carriera in un settore giovanile del Levante ligure. In sintesi, in terra ingauna la scelta sarebbe tra Buttu e un nuovo profilo per il calcio ligure. A Cairo, la prima scelta sarebbe Fossati, sebbene vi sia un occhio alla situazione Buttu. Quali alternative? L’Arenzano ha blindato Alberto Corradi. Al momento, un’alternativa ancora senza riscontri potrebbe essere quella di Andrea Caverzan, molto stimato in Val Bormida e che da poco ha dato l’addio all’Ospedaletti.