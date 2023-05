Albenga, Distilo attacca l’assessore Gaia: “Sociale ignorato dall’amministrazione, per loro più importanti le passerelle”

Albenga. “Bene ha fatto il consigliere Roberto Tomatis a rimarcare il fatto nel vedere un’opera cantierizzata ma ricoperta dai rovi e da alberi che mettono a forte rischio l’incolumità degli albenganesi. Non vorremmo vivere situazioni analoghe a quanto abbiamo visto in questi giorni in Emilia Romagna, con vittime e disastri nella maggior parte della regione»”. Lo afferma Diego Distilo, consigliere di Aria Nuova per Albenga, replicando all’assessore Marta Gaia, la quale ha commentato la posizione del capogruppo di FdI Roberto Tomatis, il quale nei giorni scorsi aveva sottolineato “l’importanza di un intervento di manutenzione urgente sul Centa viste le condizioni di degrado e di pericolo”.

“Le dichiarazioni della allegra giunta non ci stupiscono – aggiunge Distilo -. Come non ci stupiscono che nessuno di loro provi imbarazzo nell’aver respinto le pressanti richieste d’aiuto da parte di famiglie in difficoltà ed aver abbandonato anziani senza assistenza domiciliare per svariati mesi. Tutto questo perché avevano altro a cui pensare: spendere soldi per far vetrina nell’imminenza delle elezioni amministrative”.

“Questo modo di fare politica – conclude Distilo – non ci piace e la combatteremo in tutti modi. Il nostro impegno sarà quello di rispettare le richieste dei cittadini che vengono prima di ogni spot elettorale e campagna mediatica. Siamo per la politica del fare e non certo per quella di fare passerelle che, onestamente, hanno stancato Albenga e gli albenganesi. La loro è una politica perdente che non piace più”.