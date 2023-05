Albenga, Defilippis (Fdi) e Porro (Lega) vs Pelosi: “Niente reality, solo una disamina oggettiva”

Albenga. “Non viviamo in un ‘reality’, anche se tutti i cittadini hanno gli occhi per vedere e la testa per valutare”, ha affermato il segretario ingauno di Fratelli d’Italia Bruno Robello Defilippis. “Niente di più e niente di meno è riuscita a smentire o aggiungere sul tema multe”, ha aggiungo il segeretario ingauno della Lega Cristina Porro.

Così i due esponenti di minoranza ad Albenga hanno voluto replicare alla parole dell’assessore Silvia Pelosi sul tema multe e sulla situazione del bilancio comunale.

“Sappiamo bene, – ha dichiarato ancora Defilippis. – come si dovrebbero gestire i conti del Comune, non abbiamo certamente bisogno di lezioni da chi non ha titolo per darne, Certamente non si finisce mai di imparare e volentieri ascoltiamo chi ha un alto livello di conoscenza di gestione amministrativa, ma non possiamo certamente restare ad ascoltare lectio magistralis di chi ha profonde lacune amministrative”.

“Un esempio? Nel 2021 l’Amministrazione ha dichiarato un avanzo di un milione e rotti di euro e questo non necessariamente perché doveva sottostare agli equilibri di bilancio previsti per legge semmai perché non ha saputo impegnare i soldi che aveva a disposizione. Quindi di fatto il governo cittadino ha privato gli albenganesi di servizi che potevano essere garantiti proprio perché coperti dal milione e rotti di euro lasciato in cassa”.

“Nel 2021, per diverso tempo, proprio per lacune amministrative, gli anziani di Albenga sono stati abbandonati a loro se stessi, privi di assistenza domiciliare proprio perché l’Amministrazione non è stata in grado di pubblicare un bando per affidare ad una cooperativa il servizio e tamponare le emergenze. Pur riconoscendo serietà degli uffici e dall’assessore Pelosi tutti notiamo un non supporto adeguato dall’indirizzo politico dell’amministrazione. Auspichiamo un linguaggio più equilibrato da parte di chi detiene per ora il potere amministrativo”, ha concluso.

A seguire le dure parole di Porro: “Nel 2022 un milione di euro di multe per far quadrare il bilancio del Comune. Niente di più e niente di meno è riuscita a smentire o aggiungere questa mattina l’assessore Pelosi in risposta alle valutazioni del consigliere Distilo. Se è vero che i bilanci di Palazzo Civico devono chiudere in pareggio (tante entrate e tante uscite) ci dimostri come riuscirebbe a chiudere il bilancio l’assessore Pelosi senza il milione di euro incassato con le multe.

“Probabilmente la ‘ragioniera’ della giunta, pare dalle sue stesse parole una grande appassionata del Grande Fratello, pensa che gli Albenganesi vivano in un Truman Show dove si possono fare multe ad oltranza ai cittadini pur di incassare milioni di euro per compensare le spese di questa amministrazione”.

“L’assossore Pelosi suggerisce alla minoranza di incontrarla personalmente per imparare da lei la buona gestione di un bilancio. Non c’è bisogno perché imparereremmo ben poco. Ad oggi infatti siamo noi ad aver insegnato all’assessore Pelosi che non si portano in Consiglio comunale pratiche di bilancio cosi tanto viziate da renderle illegittime e vederle ritirare dall’intera maggioranza in seduta di Consiglio prima di votarle. Fossimo a scuola probabilmente l’assessore Pelosi, tra qualche settimana, sarebbe rimandata a settembre per recuperare di matematica e logica”, ha concluso.