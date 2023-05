Albenga, conferenza di congedo di Pietro Buttu, sabato 27 (ore 12) in Piazza San Domenico

Albenga. Pietro Buttu, tecnico che ha riportato, dopo 33 anni, l’Albenga in Serie D, effettuerà una conferenza, sabato 27 maggio, ad Albenga, in Piazza San Domenico (ore 12), per congedarsi dalla società e per ringraziare tutti coloro, tifosi in primis, che lo hanno sostenuto durante la straordinaria stagione agonistica, conclusasi con la vittoria del campionato di Eccellenza.

L’incontro che vedrà protagonista Pietro Buttu, sarà l’occasione per la gente di Albenga “per salutare e trasmettere gli onori ed i meriti all’ex presidente ingauno Simone Marinelli”, presente alla conferenza.