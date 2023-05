Albenga, Ciangherotti (FI): “Passione e dedizione, così i commercianti hanno cambiato volto al centro storico. Vanno premiati”

Albenga. “Se negli ultimi anni il centro storico di Albenga si è trasformato in un gioiello in grado di attrarre turismo tutto l’anno, il merito è unicamente dei commercianti che ci lavorano. A loro, e solo a loro, va riconosciuta la grande capacità di aver reso ancora più bello e ospitale il cuore pulsante della nostra città. L’amministrazione comunale dovrebbe pensare ad un riconoscimento per questi imprenditori, così come a tutti quelli che ogni giorno, dal mare alle colline, fanno impresa sul nostro territorio, e rappresentano i veri fautori di una trasformazione che ha giovato enormemente all’immagine della nostra città”. A dichiararlo il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista lancia una proposta alla giunta albenganese: “Oltre agli applausi – spiega Ciangherotti -, il sindaco Tomatis dovrebbe invitare i commercianti del centro storico in Comune, premiandoli per il lavoro svolto e per i benefici che ne sono derivati a favore di tutta la comunità. Se l’amministrazione non si muoverà in questa direzione, posso garantire sin da subito che a conferire il giusto riconoscimento a questi imprenditori ci penserà la prossima amministrazione comunale di centrodestra”.

“L’incantevole centro storico di Albenga sta diventando una meta turistica di grande richiamo, attirando visitatori da ogni angolo della nostra provincia – afferma il capogruppo albenganese -. Il merito, come detto, va all’incessante e innovativo lavoro di questi imprenditori. Tuttavia, è deplorevole che alcune persone, spesso senza né arte né parte, abbiano scelto di pubblicare foto e video sui social media che deturpano l’immagine della nostra città. L’utilizzo di questi strumenti mediatici dovrebbe, al contrario, essere sfruttato per promuovere la bellezza e la vivacità di Albenga, stimolando l’interesse dei visitatori”.

Secondo Ciangherotti, infine, “la diffusione di questi contenuti rappresenta un comportamento dannoso per l’economia locale e per l’impegno quotidiano degli operatori che lavorano nelle numerose attività nel centro storico. Purtroppo, alcune persone, evidentemente prive di impegni, sembrano ignorare queste responsabilità. A causa di pochi ma ben noti irresponsabili, a rischiare maggiormente sono proprio quegli imprenditori che con la loro dedizione contribuiscono a migliorare l’immagine di Albenga e a cui la città dovrebbe essere sempre grata”.