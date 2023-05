Albenga, caduta di calcinacci: intervento di messa in sicurezza a Palazzo Oddo

Albenga. A seguito di una segnalazione che lamentava la caduta di calcinacci dalla facciata laterale di Palazzo Oddo, ad Albenga, tecnici e operai sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area, che è stata temporaneamente transennata.

Un lavoro che avrà la durata di due giorni, quello commissionato dal comune di Albenga, messo in atto per scongiurare altre cadute di materiale potenzialmente pericoloso per i passanti.

Dopo Palazzo comunale di pochi giorni fa, ecco un nuovo intervento di messa in sicurezza in un centro storico che è sotto osservazione poiché sono presenti numerosi palazzi storici sottoposti all’usura del tempo.