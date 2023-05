Albenga, approvato il bilancio: “Avanzo libero da 1,2 milioni”. La minoranza: “Tenuto in vita con le multe e zero opere pubbliche”

Albenga. Una seduta di consiglio molto animata, e ormai ci sarebbe da stupirsi del contrario, è quella andata in scena ieri sera ad Albenga, dove, oltre alla querelle Distilo (di cui abbiamo parlato ampiamente QUI), si è discusso il bilancio, è stata approvata una modifica relativa ai parcheggi per le strutture ricettive ed è stato rinnovato l’accordo con la Soprintendenza Archeologica.

Questo il sunto della serata, iniziata proprio con la discussione della mozione contro il presidente del consiglio ingauno, uscito dall’aula, e proseguita con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022, presentato dall’assessore Silvia Pelosi, non senza polemiche da parte della minoranza.

Un punto che si sarebbe dovuto trattare nella seduta precedente (il 27 aprile scorso), ma ciò non era stato possibile per via della scelta dei consiglieri di minoranza di abbandonare l’aula obiettando un vizio formale. Uno scenario che aveva spinto la maggioranza, in ottica prudenziale, a sospendere e rinviare il punto all’ordine del giorno.

“La rendicontazione è un documento contabile dal forte contenuto politico, con il quale viene rappresentata tutta l’attività effettuata dall’amministrazione in relazione a incassi e pagamenti, residui attivi e passivi e Fondo Pluriennale Vincolato, – ha spiegato Pelosi. – Il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2022, ammonta a 13.371.949,24 di euro (il dato del 2021 era 12.168.267,09) e vede, oltre ai necessari accantonamenti previsti per legge, anche una serie di somme che potranno essere utilizzate per nuove spese”.

“Tra i dati che mi preme sottolineare, quello relativo all’avanzo libero che ammonta a 1.239.345,41 di euro che deriva principalmente dallo stanziamento a Bilancio di Previsione (come previsto dalla Legge) del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che non è stato necessario utilizzare grazie alle maggiori entrate, sia a competenza che a residuo. Questo ha consentito di mantenere una buona qualità dei servizi impegnando le risorse disponibili nella quasi totalità degli stanziamenti”, ha proseguito.

“Risorse che, – sempre secondo l’assessore al Bilancio, – possono essere utilizzate per spese non ripetitive o ulteriori investimenti e derivano dall’ottimo controllo di gestione effettuato dall’amministrazione, dai dirigenti e dagli uffici. Un lavoro promosso e guidato dall’ufficio Servizi finanziari, che ringrazio per collaborazione e sostegno. In conclusione, i risultati contabili avuti nel corso del 2022, nonostante le numerose difficoltà derivanti dalla crisi economica ancora in atto, evidenziano la capacità dell’amministrazione di tenere il bilancio in pareggio e, allo stesso tempo, di una efficace capacità di razionalizzazione delle spese, senza riduzione dei servizi ai cittadini”, ha concluso.

Ottimo risultato, dunque, secondo la maggioranza (QUI il documento completo) ma non certo per la minoranza che, dopo l’abbandono dell’aula della seduta precedente, ieri ha espresso ancora forti perplessità e non ha risparmiato un nuovo attacco a sindaco e amministrazione.

“Si tratta di un bilancio consultivo approvato e tenuto in vita grazie ad un milione di euro di multe che ne ha permesso il pareggio, – ha tuonato Diego Distilo. – Un consuntivo che chiude un anno senza nessuna grande opera conclusa, senza nessuna grande opera prevista nel 2023 se non la pista ciclabile che arriverà al ponte di Bastia dal costo di 1.300 euro al metro che il sindaco ha voluto realizzare per la sua passione per le biciclette”.

“In consiglio comunale si è notata un’amministrazione muta, senza nessun intervento, forse perché anche i consiglieri provano un forte senso di imbarazzo. Non credo che nella storia di Albenga sia mai esistita un’amministrazione così incapace che pensa solo a manifestazioni, spendendo 800mila euro nel turismo e investendo nel bilancio 145mila euro per i contributi economici del sociale, con un sindaco insensibile. Infine, credo che il vero ringraziamento vada fatto pubblicamente all’amico Raffaele Fitto, ministro del PNRR, grazie al quale oggi per Albenga sono stati approvati diversi interventi”, ha concluso Distilo.

Alla fine la pratica è stata comunque approvata con: 11 voti favorevoli (maggioranza compatta), 4 contrari (Ciangherotti, Porro, Distilo e Tomatis), 1 astenuto (Minucci).

Quindi è stata approvata anche una modifica al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160. Modifiche”.

“La modifica, – ha spiegato il vicesindaco Alberto Passino, incaricato di presentare il punto, – prevede la possibilità per le strutture ricettive con più di 10 posti letto di poter utilizzare (a seguito di apposita richiesta) stalli prospicienti la propria attività per i propri clienti. E tale disposizione, è già in vigore in altre realtà (anche comuni limitrofi) turistiche. Albenga, nel corso degli anni è diventata una città sempre più a vocazione turistica e tale disposizione va in questa direzione”.

Infine, è stato rinnovato l’accordo quadro per la collaborazione in attività istituzionale tra il Comune di Albenga e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Imperia e Savona.

“Con questo accordo, – ha spiegato il sindaco Riccardo Tomatis, – Albenga è stata riconosciuta come realtà promotrice dell’archeologia dell’intero comprensorio ingauno e vetrina per i reperti archeologici rinvenuti nelle aree archeologiche rinvenute nel comprensorio e non solo della città. Ricordiamo che Albenga è già capitale dell’archeologia subacquea, ma non solo. L’obiettivo è quello di continuare a valorizzare la nostra storia e la cultura sempre in collaborazione e sinergia con la Soprintendenza e gli enti competenti”.