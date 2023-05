Albenga, all’Istituto Trincheri via al rifacimento dei pavimenti delle sale da pranzo

Albenga. Inizieranno domani, lunedì 22 maggio, i lavori di rifacimento dei pavimenti delle sale da pranzo del primo e secondo piano dell’Istituto “Domenico Trincheri” di Albenga. “Si tratta – dice il presidente dell’Istituto, Antonio Bortolaso – di interventi che vanno a migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai nostri anziani ospiti: è questo del resto l’obiettivo dell’amministrazione di cui sono alla guida e la preoccupazione e la prospettiva di fondo che proviamo a rendere concreta giorno dopo giorno”.

“Per una struttura come la nostra – prosegue il numero uno del “Trincheri”- poter avere un ambiente maggiormente confortevole per i pasti è prioritario, sia per chi ci vive, sia per chi ci lavora: i pasti, infatti, sono un momento importante della giornata, che impatta in maniera significativa sulla qualità della vita dei nostri ospiti e del lavoro dei nostri operatori”.

“Lo svolgimento di questi lavori comporterà inevitabilmente qualche disagio – conclude Bortolaso – Insieme alla direzione, chiediamo un po’ di pazienza: con il sacrificio di qualche settimana avremo, per molti anni, uno spazio rinnovato, all’altezza delle esigenze di accoglienza e qualità del servizio che abbiamo a cuore”.