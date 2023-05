Alassio, torna operativa la Colonia “Sorriso dei bimbi”: quest’estate famiglie da Busto Arsizio

Alassio. Pronta a tornare operativa la Colonia “Sorriso dei bimbi” di Alassio. Di proprietà del Comune di Busto Arsizio e situata sulla collina di San Nicola, in questi anni era stata data in affitto alla scuola dell’infanzia di Alassio, come soluzione provvisoria dopo la demolizione della vecchia struttura. Quest’estate però tornerà a essere meta di vacanze dei bambini lombardi.

Lo ha annunciato in questi giorni Paola Reguzzoni, assessore all’inclusione sociale del Comune di Busto Arsizio. Un periodo transitorio, quello di questa estate, con una gestione sperimentale dal 1 giugno al 15 ottobre a cura dell’associazione Libertas Imperia, per poi avviare un project financing per la ristrutturazione del complesso.

Come da volontà della famiglia proprietaria, la destinazione d’uso principale era a favore dei minori e senza scopo di lucro, ma il calo demografico e il mutamento culturale negli hanno portato a una costante diminuzione degli iscritti. Così, prima della pandemia di Covid-19 la struttura era stata adibita in parte a colonia e in parte a soggiorno per famiglie.

Questa estate famiglie e associazioni di Busto Arsizio avranno la possibilità di usufruire di settimane di vacanza a prezzi agevolati, ossia 381 euro più iva a persona per una settimana in mezza pensione, oltre ad avere gratis ombrelloni e lettini in piazza. Imposte e utenze saranno a carico del Comune di Busto, mentre il gestore non pagherà alcun affitto ma solamente i costi di gestione della struttura.